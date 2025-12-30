수원시 창업지원센터 입주기업協, 학대 피해아동 후원금 1100만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시 창업지원센터 입주기업협의회가 학대 피해 아동 지원에 써 달라며 후원금 1100만원을 수원시에 전달했다.

수원시는 30일 이재준 시장 집무실에서 후원금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

후원금은 경기사회복지공동모금회 지정 기탁 방식으로, 수원시 학대 피해 아동 심리상담 및 치료 지원비로 사용된다.

이날 전달식에는 이재준 시장과 수원시 창업지원센터 입주기업협의회 김선주 회장(㈜티스닥 대표), 곽경민 전 회장(㈜BJNB 대표), 황성호 인투이피앤티㈜ 대표가 참석했다.

수원시 창업지원센터 입주기업협의회가 30일 수원시에 학대 피해아동 지원 후원금을 전달한 뒤 이재준 수원시장과 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

김선주 회장은 "작은 정성이지만 학대 피해아동들이 상처를 치유하고, 따뜻하게 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 곳곳에 나눔의 온기가 확산되도록 힘을 보태겠다"고 말했다.





이재준 수원시장은 "지속해서 지역사회에 나눔을 실천해 주신 수원시 창업지원센터 입주기업협의회에 감사드린다"며 "수원시도 모두가 행복하게 살아가는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 약속했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

