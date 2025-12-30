경북신용보증재단, '고졸기능인재 채용제도' 첫 도입…구미여상 졸업생 1명 임용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북신용보증재단은 경상북도 출자·출연기관 중 최초로 '고졸기능인재 채용' 제도를 도입해 2025년 졸업생 1명(구미여자상업고등학교)을 최종 임용했다고 30일 밝혔다.

재단은 지난 2월 개최된 경상북도 공공기관 혁신전략 회의에서 이철우 도지사의 "공공기관 고졸 인재 채용제도를 실시해 지역 인재를 체계적으로 육성하라"는 지시에 따라 지난 7월 '고졸기능인재 채용'제도를 도 출자·출연기관 가운데 최초로 도입했다.

경북도는 청년의 안정적인 일자리 확보 및 조기 사회진출을 지원하기 위해 공공기관 혁신방안으로 고졸기능인재 채용을 선정, 추진 중에 있다. 고교 졸업 후 곧바로 사회로 진출할 수 있는 여건을 마련해, 젊은 세대의 안정적인 지역 정착을 촉진하자는 구상이다.

경북신용보증재단은 실무 중심의 전문성과 현장 경험이 중요한 회계·금융사무 분야 등 고졸 적합 직무를 발굴했다. 지역 내 특성화 고등학교로부터 학력 우수자 3명을 추천받아 채용전형을 통해 고졸기능인재 1명을 채용했다. 이번 고졸기능인재는 대졸과 차별없는 동일 직급의 정규직으로 채용했다.

최종 선발된 인원은 고교 재학시절 회계 관련 자격증 등 총 11개의 자격증을 취득했으며, 관련 실무 경험을 통해 재단 직무에 맞는 역량을 보유하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

한편, 선발 인원은 다문화가정 출신의 사회적 배려 대상자로, 재단이 강조해온 사회형평적 채용 가치가 실제로 구현됐다는 점에서 그 의미가 깊다.





경북신용보증재단 김중권 이사장은 "이번 고졸기능인재 채용은 청년들이 안정적으로 일하며 역량을 쌓고 지역에 뿌리내릴 수 있도록 돕는 중요한 발판이 될 것"이라며 "올해 고졸인재 채용을 시작으로 청년들에게 더 많은 기회를 제공하고 사회형평적 가치를 실현키 위해 지속적으로 노력해 나가겠다."고 말했다.





