SDT, QAI에 상업용 양자-고전 하이브리드 시스템 공급

양자 컴퓨팅, 연구실 넘어 산업 현장에

양자 표준기술 전문기업 SDT는 QAI와 '하이브리드 양자 컴퓨팅 시스템 구축' 계약을 체결하고 상업용 양자-고전 하이브리드 시스템을 공급한다고 30일 밝혔다.

SDT는 이번 계약이 양자 컴퓨팅 기술이 국가 연구기관을 넘어 산업 현장에 본격적으로 도입되는 국내 첫 사례라고 설명했다. QAI는 양자 컴퓨팅과 엔비디아 DGX 기반 초고성능 GPU 인프라를 데이터센터 차원에서 통합 운영하는 퀀텀 AI 전문기업이다. 서울 강남 데이터센터를 거점으로 내년 1분기부터 상업용 양자-고전 하이브리드 컴퓨팅 서비스를 개시할 계획이다.

SDT 하이브리드 양자 컴퓨팅 시스템

SDT가 QAI에 구축하는 시스템은 기존 컴퓨팅의 '계산 복잡도' 한계를 극복하기 위해 설계됐다. 양자-고전 하이브리드 컴퓨팅은 양자 처리 장치(QPU)와 고전적 컴퓨팅 자원(CPU·GPU)을 하나의 워크플로우로 통합해 상호 보완적으로 활용하는 기술이다. 양자 컴퓨터의 연산 능력과 기존 슈퍼컴퓨팅의 안정성을 결합함으로써 현재의 기술적 한계를 넘어 화학, AI, 최적화 등 난제 해결의 실질적 대안으로 주목받고 있다.

SDT는 QAI와의 계약에 따라 하드웨어부터 운영 환경까지 아우르는 통합 솔루션을 제공한다. 고밀도 컴퓨팅 환경의 안정성과 친환경성을 확보하기 위해 SDT가 자체 개발한 액침 냉각 시스템 '아쿠아랙'도 함께 공급된다. 이는 안정적인 운영 환경을 제공함과 동시에 전력 효율을 높이는 데 기여한다.

서울 강남 청담동에 위치한 QAI 데이터 센터에 구축되는 이 양자-고전 하이브리드 시스템은 향후 양자컴퓨터의 저변 확대 및 생태계 확산을 위한 파일럿 모델로서 기능할 전망이다.





윤지원 SDT 대표는 "이번 QAI와의 상업용 양자-고전 하이브리드 시스템 공급 계약을 통해 국내 양자 컴퓨팅이 연구 단계를 넘어 산업 현장에 첫발을 내딛는 중요한 기점을 마련했다"며 "SDT는 고전 컴퓨팅의 한계를 돌파하는 최적의 솔루션을 제공, 서울 도심 한복판에 구축되는 국내 최초 상업용 하이브리드 시스템이 양자 기술의 산업적 활용을 가속화하는 핵심 거점이 되도록 전력을 다할 것"이라고 했다.





