무신사 트레이딩, 덴마크 브랜드 '테클라' 국내 유통 맡는다

무신사의 브랜드 비즈니스 전문 자회사 무신사 트레이딩(MUSINSA TRADING)이 덴마크 기반 라이프스타일 브랜드 '테클라(TEKLA)'를 국내에 공식 유통한다고 30일 밝혔다.

테클라는 2017년 덴마크 코펜하겐을 기반으로 설립된 글로벌 브랜드다. 예술과 건축에서 영감받아 현대적이고 실용적인 디자인과 고품질의 침구·홈웨어·수건·홈 패브릭 등을 선보이고 있다. 사회·환경적 영향의 감소를 위해 지속적으로 노력해 온 점을 인정받아 비콥(B-Corp) 인증을 획득했다.

무신사 트레이딩은 이번 파트너십으로 테클라를 국내에 유통하며 플래그십 스토어 등 다양한 채널로 고객 접점을 확대해 나갈 계획이다. 또 기존 패션 중심의 포트폴리오를 라이프스타일 영역으로 확장한다는 포부다.





앞서 무신사 트레이딩은 잔스포츠, 디키즈 등 패션·잡화 브랜드와 032c, 노아, 마린 세르, 슬리피존스 등 해외 패션 브랜드의 국내 유통 파트너사로 경쟁력을 구축해온 바 있다.





