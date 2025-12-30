한국여성경제인협회, 국립암센터에 2000만원 기부

회원사 자발적 기부로 2022년부터 이어와
박창숙 회장 "환자들에게 작은 힘 되길"
한국여성경제인협회는 전날 서울 강남구 여경협 본회에서 국립암센터에 저소득 암환자의 치료 지원을 위한 기부금 2000만 원을 전달했다고 30일 밝혔다.
이날 전달식은 박창숙 여경협 회장과 양한광 국립암센터 원장을 비롯한 양 기관의 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.
이번 기부금은 여경협 회원사들의 자발적 참여를 통해 마련된 것으로, 여경협은 2022년부터 현재까지 국립암센터에 총 7800만원의 기부금을 전달하며 저소득 암환자 치료 지원에 지속해서 동참해오고 있다.
박 회장은 "이번 기부가 경제적 어려움으로 치료에 부담을 느끼는 암환자들에게 작은 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 여성기업이 사회적 책임을 실천하고 나눔과 연대의 가치를 확산하는 데 협회가 중심 역할을 하겠다"고 말했다.
