'올해의 작가상 2025' 작가·심사위원 대화, 1월13일 개최

국립현대미술관은 '올해의 작가상 2025' 최종 수상 작가 선정을 위한 '작가-심사위원 대화'를 다음 달 13일 오후 1시부터 6시까지 국립현대미술관 서울 MMCA 다원공간에서 개최한다.
이번 행사는 후원 작가 4인과 국내외 심사위원단이 참여하는 대담 프로그램으로, 작가들이 직접 작품 세계를 소개하고 심사위원 및 관람객과 질의응답을 나눈다.
'올해의 작가상 2025' 최종 수상 작가는 본 행사 이후 비공개 2차 심사를 거쳐 다음 달 15일 발표된다. 일반 관람객은 다음 달 5일부터 국립현대미술관 누리집을 통해 사전 신청할 수 있으며, 참여는 무료다.
김성희 국립현대미술관장은 "'작가-심사위원 대화'가 '올해의 작가상'이 보여주는 동시대 한국미술의 지형도를 보다 입체적으로 이해할 기회이자 소통의 장이 되기를 기대한다"며 "국립현대미술관은 한국현대미술의 새로운 흐름과 가능성을 보여주기 위해 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.
