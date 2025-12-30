[클릭 e종목]"LG이노텍, 본업 호조...목표가 34만원으로 상향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나증권은 30일 LG이노텍의 본업이 호조를 보이고 있다며 목표주가를 주당 34만원으로 상향조정했다.

하나증권에 따르면 LG이노텍은 올해 4분기 매출 7조5071억원, 영업이익 3988억원을 기록할 것으로 추산됐다. 이는 전년 대비 13%, 61%가량 증가한 규모다. 전기 대비로도 40%, 96% 늘어난 수준이다. 김민경 하나증권 연구원은 "영업이익은 기존 추정치 대비 30%이상 상향조정했다"며 "환율효과 및 북미 주요 고객사의 스마트폰 판매 호조가 주된 요인"이라고 설명했다.

구체적으로 그는 "광학 부문은 북미 스마트폰 고객사의 9~10월 신모델 판매량이 전년대비 20% 증가했고 Pro 및 Pro Max 비중도 전작과 유사한 수준으로 유지되고 있다"면서 "Set 업체의 보수적인 판가 정책이 교체 수요를 자극하며 중국, 미국 등 주요 지역에서 판매량 호조가 장기화되고 있는 것으로 파악된다"고 분위기를 전했다.

내년 실적도 성장세가 기대된다. 2026년 매출 22조1956억원, 영업이익 8430억원을 기록할 것으로 추산된다. 김 연구원은 "반도체를 비롯한 부품 원가 상승에 따른 Set 수요 역성장에 대한 우려가 존재하나 고객사 내 점유율 안정화 및 카메라 모듈 스펙 업그레이드(가변조리개)에 따른 평균판매단가(ASP) 상승 효과가 이를 상쇄할 것"이라고 내다봤다.

이어 "기판소재 부문의 경우 2026년 메모리 패키지기판 공급이 시작되고 PC 칩셋향 FCBGA 공급 확대로 실적 개선세가 가속화 될 전망"이라며 "특히 FCBGA의 경우 PC CPU향 신규 공급이 가시화 될 것으로 기대돼 적자가 대폭 감소할 것"이라고 전망했다.

이에 따라 김 연구원은 LG이노텍에 대한 투자의견 매수, 목표주가 34만원을 제시했다. 상향된 목표주는 2026년 예상 주당순가산가치(BPS)에 2020~2025년 주가순자산비율(PBR) 밴드 평균을 적용해 산출됐다.





김 연구원은 "북미 모바일 신모델 판매량 호조가 장기화되며 단기 실적이 양호하게 지속되는 가운데 비모바일 매출 비중 확대로 중장기 성장동력이 확보됐다고 판단한다"며 "2026년 휴머노이드 로봇향 카메라 모듈 공급이 가시화되며 추가적인 모멘텀도 기대할 수 있다"고 진단했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

