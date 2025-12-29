우크라군 "러, 내년 병력 동원 목표 41만명 육박"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 입대 보너스 약 3700만원 받기도

우크라이나는 러시아가 내년에 40만9000명의 병력을 모집하는 동원 목표를 설정했다고 27일(현지시간) 밝혔다.

푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장. 연합뉴스

키릴로 부다노우 우크라이나군 정보총국장은 이날 공개된 현지매체와의 인터뷰에서 러시아가 이달 초 40만3000명이라는 올해 동원 목표를 달성했다고 밝혔다. 이어 올해 말까지 목표의 103%에 도달할 것이라며 내년 목표치는 40만9000명이라고 덧붙였다.

크렘린궁은 당초 올해 34만3000명을 모집한다는 계획이었으나 목표를 상향 조정한 것으로 알려졌다.

부다노우 총국장에 따르면 러시아 신병의 대다수는 계약 군인이다. 일부 신병은 첫 입대 보너스로 200만 루블(약 3700만원) 이상을 받는 것으로 파악됐다.

러시아가 전쟁에 참전할 외국인도 지속해서 모집하고 있다고 전했다. 올레흐 이바셴코 우크라이나군 해외정보국장은 "12월 한달 25개국 출신 외국인 150명 이상이 러시아군에 모집된 것으로 확인됐으며 약 200명이 추가 입대를 준비 중"이라고 주장했다.





우크라이나 총참모부에 따르면 지난 27일 기준 러시아는 전면 침공 이후 총 120만3000여명의 병력을 잃었다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

