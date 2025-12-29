AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

◇3급 승진

▲미래산업총괄관 손두영 ▲5·18민주과 정석희 ▲대학인재정책과 최경화 ▲도시철도건설본부 문점환

◇4급 승진

▲AI반도체과 김현숙 ▲청년정책과 나하나 ▲대중교통과 여경희 ▲감사위원회 임대진 ▲노동일자리정책관 임병두 ▲총무과 장광식 ▲정책기획관 정소라 ▲문화유산자원과 한송화 ▲교통운영과 김용백 ▲사회재난과 봉현수 ▲도시철도건설본부 김경중 ▲도로과 서숙현 ▲AI반도체과 정도연 ▲보건환경연구원 김난희 ▲보건환경연구원 이세행

◇5급 승진





▲총무과 김영순 ▲신활력총괄관 김재석 ▲자치행정과 김정은 ▲대변인 김종규 ▲광주전략추진단 김주향 ▲기후대기정책과 나정은 ▲문화정책관 송지연 ▲총무과 윤규술 ▲예산담당관 이승수 ▲미래산업총괄관 이정선 ▲돌봄정책과 이정화 ▲대학인재정책과 정미애 ▲창업진흥과 정아빈 ▲아동청소년과 최리라 ▲사회재난과 한소리 ▲AI반도체과 노승필 ▲인사정책관 유은옥 ▲여성가족과 장한나 ▲기후대기정책과 정회진 ▲농업동물정책과 백광정 ▲자원순환과 윤관주 ▲사회재난과 윤병율 ▲도시계획과 김혜미 ▲투자산단과 박석길 ▲도로과 박진성 ▲감사위원회 백길성 ▲회계과 김대영 ▲상수도사업본부 박용훈 ▲보건환경연구원 서희정 ▲보건환경연구원 윤상훈





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

