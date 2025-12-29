모티바코리아, 2년 연속 실적 성장세…시장 경쟁력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

모티바코리아가 국내 가슴 보형물 시장에서 경쟁력을 강화하며 최근 2년간 실적 성장세를 이어가고 있다고 29일 밝혔다.

모티바코리아는 효과적인 영업 및 마케팅 전략을 바탕으로, 글로벌 대기업이 주도하던 유방 보형물 시장에서 점진적으로 입지를 확대하고 있다. 지난해 모티바코리아는 매출액 251억 원을 기록하며 전년 대비 21.6% 증가했고, 같은 기간 EBITDA는 38억원에서 68억 원으로 증가했다. 올해 3분기 실적 역시 전년 동기 실적을 뚜렷하게 뛰어넘은 것으로 전해진다.

모티바코리아의 실적 개선은 제품과 서비스 경쟁력을 강화를 바탕으로 한 영업 및 마케팅 전략의 성과가 기반이 되고 있다. 특히 지난해 미국 식품의약국(FDA)은 모티바의 '스무스 실크 어고노믹스(SmoothSilk® Ergonomix®)' 제품을 유방 확대 및 재수술용으로 승인했다. 이를 통해 제품의 품질과 안전성에 대한 글로벌 기준 충족이 확인됐다.

향후 모티바코리아는 핵심 시장을 중심으로 한 지속적인 외형 성장과 내실화 전략을 병행해 시장 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

임신영 모티바코리아 대표는 "모티바 제품이 전 세계 고객들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 선택지가 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"며 "앞으로도 제품 개발과 품질 개선에 주력해 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.





AD

한편 모티바코리아는 인크레더블버즈의 관계사로, 2016년 가슴 보형물 국내 인허가를 획득한 이후 유통 사업을 본격적으로 전개해 왔다. 안정적인 국내 병·의원 네트워크를 기반으로 제품 판매에서도 시너지를 발휘하며 성장을 이어가고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>