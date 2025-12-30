걸프협력회의 6개국, 2177㎞ 철도 건설 프로젝트 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GCC 6개 국간 철도, 항만 연결

2030년까지 단계적 완공 목표

물류 인프라 건설 韓기업 진출 기회

중동 물류 지형을 바꿀 총연장 2177㎞ 규모의 대형 철도 건설 프로젝트가 속도를 내면서 국내 기업의 진출기회도 커지고 있다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 30일 발간한 '중동 물류허브, GCC 철도 프로젝트 재부상' 보고서에서 걸프협력회의 6개국이 GCC 철도 건설 프로젝트 재가동에 속도를 내고 있다고 밝혔다.

코트라 중동지역본부 5개 무역관이 공동 발간한 이번 보고서에 따르면 GCC 6개국에서는 철도 건설 뿐 아니라 다양한 육상 물류 인프라 건설 프로젝트가 진행되고 있다. GCC는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등 6개국이 참여하는 중동지역 협의체를 말한다.

이 중 'GCC 철도 프로젝트'는 GCC 6개국간 철도 연결에 더해 주요 항만, 공항을 연결해 기존 해운 중심의 중동 물류지형을 육상 철도 기반의 육해공 복합물류 체계로 바꾸는 대형 프로젝트다. 당초 2009년에 2018년 완공을 목표로 승인받았으나 그사이 금융위기와 유가 급변으로 지연됐다. 이후 2021년 말에 재추진을 본격화해 'GCC 철도청(GCC Rail Authority)' 설립이 승인되면서 2030년까지 단계적 완공을 목표로 프로젝트가 진행 중이다.

GCC 국가들은 2008년 GCC 공동시장 출범을 기점으로 향후 인구 및 물동량 증가분을 기존 해운·도로망이 감당하기 어렵다고 보고, 역내 교류 활성화를 위해 GCC 철도 프로젝트를 추진했다. 기존 항만중심 물류를 철도, 공항과 연계된 육해공 복합물류 체계로 발전시킬 계획이다.

GCC 철도망이 완공되면 해운 의존도를 낮추고 육상·항공 물류 인프라와 연계성을 강화해 물류 효율을 높이고 이동 시간 및 비용 절감, 역내 결속 강화, 관광 등 연관 산업 활성화 효과까지 가능하다는 기대다.

이번 보고서는 GCC 철도 외 국별 주요 물류 인프라 프로젝트 정보도 담고 있다. ▲두바이~아부다비를 30분만에 연결하는 에티하드 고속철도 ▲사우디아라비아 동서 해안을 연결하는 철도사업인 랜드브릿지 ▲카타르 메트로 확장 ▲오만 하피트 철도 ▲쿠웨이트의 무바라크 알카비르 신항만 및 국제공항 ▲바레인의 킹 하므드 코즈웨이 해상교량 프로젝트가 대표적이다.

이들 대형 물류 인프라 프로젝트들이 완공되면 중동의 물류지형 및 연관산업 발전에 막대한 영향을 끼칠 것으로 프로젝트 추진 과정에서 우리 기업들에게도 사업 기회가 열릴 것이란 기대가 나온다. 철도 건설, 기자재 및 원부자재 공급, 스마트 물류 솔루션 분야 수출 및 협력 기회가 커질 전망이다. 사업 참여 성공을 위해서는 글로벌 기업과 경쟁 구도, 국별 상이한 현지화 요건 및 입찰 절차, 장기 프로젝트에 따른 리스크 관리 등도 꼼꼼히 챙겨야 한다.





김병호 코트라 중동지역본부장은 "GCC 국가들이 철도-항만-공항을 연결하는 복합물류 인프라 건설에 속도를 내면서 기술력, 중동 사업 경험, 한-중동 국가간 경협 활성화로 우리기업 기회가 커지고 있다"며 "기업이 시공에 더해 물류 인프라 솔루션 전반에서 다양한 기회를 잡을 수 있도록 국내외 파트너 발굴 및 현지화 전략을 구사하는데 최선을 다해 지원할 것"이라고 강조했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

