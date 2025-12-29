[전문가 칼럼]승자와 패자를 가르는 양자적 선택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명리학적 개운(開運), 충(沖)의 파동→전략적 에너지로

2008년 베이징 올림픽 개막식 당일, 상공은 50%의 강수 확률이라는 불확실성으로 가득했다.

당국은 단순히 천문(天文)의 처분에 순응하는 대신, 1104발의 요오드화은 로켓을 발사하는 능동적 개입을 택했다.

구름을 응축시켜 식장 밖으로 비를 몰아낸 이 행위는 개막식장의 하늘을 청명하게 함양했다.

이는 현대 물리학의 '양자역학(Quantum Mechanics)'과 동양의 '명리학(命理學)'이 접점을 이루는 상징적 지점이다.

운명이란 고정된 시나리오가 아니라, 인간의 판단과 개입에 의해 매 순간 빚어지는 확률적 서사임을 시사한다.

흔히 회자되는 "될 사람은 된다"는 격언은 숙명론적 체념이 아니라, '준비된 관찰자'의 역량을 의미한다.

양자역학적 관점에서 미래는 무한한 가능성이 '중첩(Superposition)'된 상태다.

여기서 성취를 거머쥐는 자는 베이징의 로켓처럼 자신 앞에 놓인 확률의 구름에 개입해서 원하는 현실을 '파동함수의 붕괴(Wave Function Collapse)'처럼 응축해낼 줄 아는 자를 지칭한다.

유비(劉備)가 조자룡(趙子龍)이라는 귀한 인연을 얻어 운명의 임계점을 돌파한 것 역시, 그 인연의 가치를 식별하고 곁에 둔 유비의 '판단'이 발현된 결과다.

이처럼 운명은 정해진 결론이 아니라, 개인의 의지와 타인의 운(運)을 결합해서 최적의 경로를 산출해내는 변수들의 조합이라 할 수 있다.

재선과 삼선을 거듭하며 승승장구하던 정치인이나 대중의 상찬을 받던 유명인이 측근의 폭로로 몰락하는 현상은 결코 우연이 아니다.

세간에서는 이를 '운이 다했다'거나 '사람을 잘못 만난 탓'이라 평하지만, '양자 얽힘(Quantum Entanglement)'의 관점에서 보면 이는 본인의 판단이 투영된 결과다.

우주는 가시적이지 않은 에너지의 끈으로 연결돼 있다.

내가 선택해서 곁에 둔 인연은 곧 나의 내면과 에너지 상태를 반영하는 '관찰의 산물'이다.

부정한 의도로 맺어진 얽힘은 시간의 궤적을 따라 반드시 그 실체를 드러낸다.

측근의 폭로는 외부의 재난이 아니라, 과거에 본인이 발사한 '잘못된 로켓'이 궤도를 돌아 자신에게 귀환한 것에 불과하다.

결국 성패의 모든 귀결은 타인이라는 거울을 통해 현현(顯現)된 자기 자신의 판단인 셈이다.

명리학에서 '명(命)'이 자동차의 고유한 제원(諸元)이라면, '운(運)'은 그 제원을 운용하는 운전자의 숙련도다.

일부 저급한 술사들은 사주에 '충(沖, 부딪칠 충)'이 도래하면 재앙을 예고하며 공포를 조장하나, 이는 명리학의 본질을 호도하는 행위다.

진정한 '개운(開運, 운의 흐름을 엶)'은 천문의 처분을 읽어내어 전략적으로 움직이는 데 있다.

예를 들어 '인성(印星)'의 기운이 쇠하여 정적인 학업이 여의찮더라도, 원국에 '상관(傷官, 창의적 표출)'의 기운이 존재한다면 '충(沖)'이 오는 시기를 오히려 기회로 치환해야 한다.

정체된 환경에 머물기보다 해외로의 과감한 '이동(移動)'이나 환경 변화를 통해 새로운 기술을 획득하는 식이다.

이때 발생하는 '개고(開庫, 잠재된 창고를 엶)' 현상은 닫혀있던 에너지를 폭발시켜 새로운 가능성을 창출한다.

스스로 궤적을 수정하는 자에게 '충(沖)'은 재앙이 아니라, 새로운 서사의 시작을 알리는 경적(警笛)으로 작용한다.

베이징의 로켓과 유비의 조자룡, 그리고 권력자의 몰락은 우리에게 일관된 진실을 전한다.

인간은 우주라는 거대 기계의 수동적 부품이 아니라, 매 순간 현실을 관측하고 인연을 선별하는 '공동 창조자'라는 사실이다.

천문(天文)의 처분을 겸허히 수용하는 '순응(順應)'의 지혜를 갖추되, 스스로 로켓을 쏘아 올릴 용기를 내어 귀한 인연을 벼려내야 한다.

동시에 자신의 판단이 독(毒)이 섞인 얽힘을 생성하고 있지는 않은지 성찰해야 한다.

운명은 기성품처럼 주어진 책을 읽는 과정이 아니라, 개인의 의지와 관계의 총합이 빚어내는 확률의 조각들로 매일 새롭게 집필되는 서사시다.

명료한 정신으로 삶을 정조준할 때, 우주는 비로소 소망하는 최선의 풍경을 현실로 발현해낼 것이다.





최대억 아시아경제 대구경북취재국장/명리 분석가

