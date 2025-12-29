K웹툰 매출 2년 연속 2조 돌파…일본·북미 수출 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년비 4.4% 증가한 2조2856억원

국내 웹툰산업 매출액이 2년 연속 2조원을 넘어섰다.

29일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 발간한 '2025 웹툰산업 실태조사' 보고서에 따르면 2024년 웹툰산업 매출 규모는 2조2856억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 4.4% 증가한 수치다.

다만 올해 조사는 국가승인통계로 전환된 첫해인 만큼 기존 조사와 산업 규모 산출 방식에 차이가 있어 수치 해석에 유의해야 한다고 콘진원은 설명했다.

수출 시장에서는 일본과 북미 지역으로의 쏠림 현상이 심화하고 있다. 권역별 수출 비중은 일본이 49.5%로 절반에 달했으며 북미 21.0%, 중화권 13.0%, 동남아시아 9.5%, 유럽 6.2% 순이었다. 특히 일본과 북미 수출 비중은 전년 대비 각각 9.2%포인트, 1.3%포인트 증가했지만 중화권 등 하위 권역 비중은 일제히 하락했다.

웹툰 사업체들이 꼽은 사업 추진의 핵심 과제는 외부 자금 및 투자 유치 지원(42.2%) 불법복제 사이트 규제 강화(35.4%) 순으로 나타났다. 산업의 안정적인 운영을 위해 자금 조달 여건 개선과 저작권 보호 대책이 시급하다는 목소리가 반영된 결과다.

해외 진출 시에는 공통으로 해외 현지화 지원(54.6%)에 대한 요구가 높았다. 사업 유형별로는 플랫폼 사의 경우 해외 저작권 관련 지원(42.5%)을, 콘텐츠제공사업자(CP)는 해외 유통 네트워크 구축(66.1%)을 가장 필요로 하는 것으로 확인됐다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "이번 보고서는 글로벌 시장에서 영향력을 키우는 K웹툰 산업 실태를 체계적으로 파악할 수 있는 국가 통계 기반을 마련했다는 데 의의가 있다"며 "조사 결과를 바탕으로 산업 현안을 점검해 정책과 지원 사업에 적극 반영하겠다"고 말했다.





콘진원은 웹툰 작가 조사 결과를 포함한 일반 배포용 보고서를 함께 발간할 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

