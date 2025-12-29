경주시, 겨울꽃으로 도심 새단장…'APEC·관광도시' 품격 높인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황리단길 등 주요 거점 튤립·포인세티아 식재…연말연시 분위기 연출



경주시가 2025년 APEC 정상회의 개최와 '한국 관광의 별' 선정을 기념해 도심 가로환경을 겨울꽃으로 새단장하며 방문객 맞이에 나섰다.

경주시는 12월 한 달간 총사업비 1억7700만원(시비)을 투입해 황리단길을 포함한 도심 주요 거점과 가로변에 겨울꽃 식재 및 경관 개선 사업을 완료했다고 29일 밝혔다.

황리단길 가로등에 설치된 포인세티아 화분이 연말연시 분위기를 더하며 보행객의 눈길을 끌고 있다. 경주시 제공

이번 사업은 계절별 가로변 꽃길 조성을 통해 품격 있는 도시 경관을 조성하고, 문화관광도시 경주의 이미지를 높이기 위해 추진됐다.

시는 선덕네거리와 시립도서관, 보문교, 금성삼거리, 시민운동장 입구, 중앙로, 황성지하도 네거리 등 8개소 화단에 튤립 2만 6765본과 수선화 1만 215본, 꽃양배추 1만 5152본을 식재했다.

아울러 대릉원 돌담길과 태종로, 봉황로 등 용담로 외 15개 노선에는 가로 화분을 설치해 보행 친화적인 거리 경관을 조성했다.

관광객 방문이 집중되는 황리단길 일원에는 가로등에 포인세티아 화분 56개를 설치해 연말연시와 겨울철 관광 성수기에 어울리는 따뜻한 분위기를 연출했다.

앞서 경주시는 기존 가을꽃을 철거한 뒤 겨울꽃 식재를 마쳤으며, 관수와 유지관리를 병행하는 등 가로환경 정비에 행정력을 집중했다.





주낙영 경주시장은 "국제행사를 계기로 도심 경관을 정비해 방문객에게 환영의 이미지를 전하고자 했다"며 "사계절 아름다운 거리 조성을 통해 체류형 관광도시로서의 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

