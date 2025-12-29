강원도, 2030년까지 358억 투입…빈집 3000호 정비 ‘지역 소멸’ 막는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 광역단위 빈집관리 종합계획 발표

도, 방치된 빈집, 강원의 자산으로

전국 두 번째 ‘광역 정비 모델’ 가동

빈집 ↓·인구 ↑…강원형 혁신정책 본격화

4대 과제 12개 세부추진 과제 활용 모델 제시

강원특별자치도가 도내 곳곳에 방치된 빈집 문제를 해결하고 지역 소멸 위기를 극복하기 위한 대대적인 정비 사업에 나선다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사가 29일 도 전역의 빈집을 체계적으로 관리하고 지역 활력을 회복하기 위한 광역단위 '빈집관리 종합계획'을 발표하고 있다. 강원도 제공

강원특별자치도는 29일 도 전역의 빈집을 체계적으로 관리하고 지역 활력을 회복하기 위한 광역단위 '빈집관리 종합계획'을 발표했다. 이번 계획은 시·군 사무였던 빈집 정비를 광역 차원에서 통합 관리하는 전국 두 번째 사례로, 빈집 정책의 전문성과 실행력을 한층 강화했다는 평가를 받는다.

현재 강원도 내 빈집은 총 7091호로 전국에서 여섯 번째로 많은 수준이다. 도는 인구 감소와 고령화로 인해 2040년에는 빈집이 약 2만 호까지 급증할 것으로 예측하고, 선제적 대응을 위해 오는 2030년까지 총 358억원(국비 87억원, 도비 65억원, 시군비 206억원)을 투입하기로 했다.

목표는 전체 빈집의 약 43%에 달하는 3050여 호(43%)를 정비하는 것이다. 매년 520호 규모 정비를 추진해 생활안전 및 도시환경 개선을 도모한다.

특히 주목할 점은 기존의 일률적인 '철거' 중심 정책에서 벗어나 빈집을 1~3등급으로 구분해 관리하는 '등급제'를 도입했다는 점이다. 이를 통해 상태가 양호한 빈집은 적극적으로 리모델링하여 활용하고, 붕괴 위험이 있는 집은 철거 후 공공 공간으로 조성하는 '철거→활용→재생'의 선순환 구조를 구축한다.

도는 지역 특색에 맞춰 빈집을 활용할 수 있는 '강원형 4대 활용 모델'을 제시했다. ▲중심지 쇠퇴지역을 정비하는 '도시형' ▲농촌 주거 서비스를 보완하는 '농어촌형' ▲강원의 자연을 활용한 '산촌·자연연계형' ▲지역 경제 활성화를 도모하는 '복합형' 등이다.

또한, 지난 3월 구축한 빈집 통합 플랫폼 '빈집愛(애)'를 내년부터 본격적으로 고도화한다. 단순 정보 제공을 넘어 매물 등록, 임대, 거래 기능까지 포함해 청년 창업가나 귀농·귀촌 희망자들이 빈집 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 할 방침이다. 이를 통해 빈집을 기반으로 한 로컬 비즈니스 생태계를 조성하겠다는 복안이다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사가 29일 도 전역의 빈집을 체계적으로 관리하고 지역 활력을 회복하기 위한 광역단위 '빈집관리 종합계획'을 발표하고 있다. 강원도 제공

강원자치도는 '농촌 빈집은행' 활성화와 민간 플랫폼 연계 사업을 통해 외부 인구 유입을 극대화할 계획이다. 빈집 소유주와 지역 기업 간의 협업을 지원해 민간 주도의 재생 사업도 병행한다.





김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "빈집 문제는 단순한 주거환경 개선을 넘어 지역의 미래와 직결된 문제"라며 "빈집의 깨진 유리창 효과로 지역이 슬럼화되는 것을 방지하고, 민간·시군·중앙정부와 긴밀히 협력해 빈집정비에서 활용·재생으로 이어지는 새로운 지역성장 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

