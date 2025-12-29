임실군, 산타축제 성료…32만3천명 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총매출액 8억2천700만원 집계

전북 임실군이 지난 25일~28일까지 4일간 임실치즈테마파크 일원에서 열린 '2025 임실 산타축제'에 전국에서 32만3,000여명의 관광객이 방문했다.

29일 군에 따르면 이 같은 수치는 지난해 5일간 치러진 산타축제 방문객 수인 31만8,000여명을 넘어선 수치로 축제 기간을 하루 단축한 것을 감안하면 더욱 고무적인 성과다.

임실N치즈와 대형 음식점, 눈썰매장, 푸드트럭, 입점 부스 등 총매출액도 8억2,700만원으로 잠정 집계되며, 작년과 비슷한 수준을 유지했다.

올해 산타축제는 개막과 동시에 관람객들의 발길이 이어지며 크리스마스와 연말 분위기가 어우러진 겨울 축제로 운영됐다.

특히 가족 단위 방문객을 중심으로 어린이부터 청년층, 중장년층까지 다양한 연령대의 관광객이 전국 각지에서 고르게 찾으며 임실의 대표 겨울 축제로서의 입지를 다시 한번 확인했다.

임실치즈테마파크 주요 행사 구간과 관람객 동선 곳곳에는 크리스마스 장식과 겨울 분위기를 살린 장식물이 설치돼 축제 분위기를 더했다. 치즈캐슬 앞에 마련된 대형 크리스마스트리와 루돌프 조형물, 포인세티아 포토존에는 기념사진을 남기려는 방문객들의 발길이 이어지며 축제의 대표 명소로 자리 잡았다.

특설무대와 분수 광장 일원에서는 산타 퍼레이드와 산타 복장 선발대회 등 주요 프로그램이 운영되며 축제 열기를 더했다. 특히 올해 산타축제에서는 처음으로 가수 축하공연을 도입해 공연 콘텐츠를 강화한 점이 눈길을 끌었다.

개막식 축하공연으로 마련된 씨야 출신 가수 이보람의 무대는 감미로운 목소리로 관람객들의 큰 호응을 얻었으며, 27일에는 걸그룹 라잇썸과 가수 짜이의 공연이 이어져 젊은 층과 가족 단위 관람객들의 관심을 끌며 특설무대를 중심으로 많은 인파가 몰렸다.

아이들과 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 축제 기간 내내 운영됐다. 대형·소형 눈썰매장이 함께 마련돼 연령대에 맞는 체험이 가능했으며, 인근 빙어 잡기 체험장에서는 아이들이 직접 빙어를 잡고 현장에서 조리된 빙어튀김을 맛보는 등 겨울 축제의 즐거움을 만끽했다.

이와 함께 치즈컬링, 플로팅볼 눈싸움, 가족 트리 만들기, 치즈케이크 만들기, 초코퐁듀 체험 등 다양한 참여형 프로그램이 운영돼 가족 단위 방문객들의 체류 시간을 늘렸으며, 축제장 곳곳에서 진행된 선물 증정 이벤트도 방문객들의 만족도를 높였다.

먹거리 콘텐츠 역시 축제의 완성도를 높였다. 축제장 주요 구간에 마련된 먹거리 공간에서는 겨울철 국물 요리를 비롯해 분식류와 간편식 등 다양한 메뉴가 제공됐다. 특히 임실 치즈를 활용한 치즈붕어빵과 치즈핫도그는 많은 방문객들의 호응을 얻었으며, 축제 기간 진행된 임실N치즈 등 유제품 20% 할인 판매도 관광객들의 큰 관심을 끌었다.





심민 군수는 "처음 도입한 가수 축하공연을 비롯해 공연과 체험, 먹거리 전반에서 많은 관심을 받았다"며 "이번 산타축제의 운영 성과를 바탕으로 임실만의 차별화된 겨울 관광 콘텐츠로 대한민국을 대표하는 겨울 축제로 더욱 내실 있게 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

