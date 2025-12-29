청송사과가 맛있는 이유? 농민들 '열공' 중… 2026년도 새해농업인 실용교육 전문반 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 중심 전문기술 교육… 농업 경쟁력 강화

기후와 시장이 동시에 변하는 시대, 청송군이 농업의 해법을 현장에서 찾았다.

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 22일부터 24일까지 3일간 청송군농업기술센터 대회의실에서 실시한 '2026년도 새해농업인 실용교육(전문반)'을 성황리에 마무리했다.

청송군, 2026년도 새해농업인 실용교육(전문반) 성료. 청송군 제공

이번 교육에는 관내 농업인 517명이 참여했으며, 지역 대표 작목을 중심으로 한 재배기술과 병해충 방제법 등에 대한 강의와 질의응답을 통해 기술 이해도와 현장 적용 능력 향상에 중점을 두었다.

교육 과정은 사과, 양봉, 고추 등 3개 과정으로 운영됐으며, 특히 사과 산업 동향과 정지·전정 기술에 대한 강의에 높은 관심이 집중됐다. 사과 과정에는 326명이 참여했으며, 양봉 과정 84명, 고추 과정 107명이 각각 참여해 높은 호응을 얻었다.

새해농업인 실용교육은 매년 영농 계획 수립과 생산성 향상, 농가 소득 증대를 목표로 추진되는 핵심 농업 교육 프로그램이다. 올해 전문반 교육은 작목별 핵심기술과 현장 대응 능력 강화에 초점을 맞춰 농업 경쟁력 제고에 기여했다는 평가를 받았다.





청송군 관계자는 "이번 교육을 통해 농업인들이 2026년도 영농을 보다 체계적으로 준비할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심의 실용교육을 지속 확대해 농가 실익 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.





