무혐의로 특검 털어낸 원희룡… 정치 복귀 대신 ‘성찰’ 택할 듯

180일간 6차례 출국금지 수사에도 ‘혐의 없음’
“제주지사 출마설은 낭설… 미래위한 공부 매진”
6개월간 대한민국 정국을 강타했던 '민중기 특별검사팀'의 수사가 오늘(29일) 최종 결과를 발표하며 막을 내렸다. 특검은 180일간의 고강도 수사 끝에 원희룡 전 국토교통부 장관에 대해 기소 처분을 내리지 못했다.
이에 원 전 장관은 특검 발표 직후, 자신의 페이스북을 통해 "6개월 특검 수사에도, '원희룡'은 없습니다"라는 굵고 짧은 메시지를 내놓으며 즉각 반응했다.
원 전 장관이 게시한 이미지는 검은 바탕에 흰 글씨로 자신의 결백을 강하게 항변하고 있다. 이는 지난 7월 특검 출범 당시 '1호 수사 대상'으로 지목되어 총 6차례나 출국금지 조치를 당했던 수모를 씻어냈음을 알리는 공식 선언으로 풀이된다.
실제로 특검팀은 서울-양평 고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 장관실 압수수색 등 전방위 수사를 펼쳤으나, 원 전 장관을 단 한 차례도 소환 조사하지 못한 채 '무혐의' 결론을 내렸다. 정치권 일각에서는 이를 두고 "무리한 표적 수사가 낳은 예고된 빈손 종료"라는 비판도 나온다.
원 전 장관이 사법적 리스크를 털어내자 여의도와 제주 정가에서는 내년 6월 지방선거에서 그가 제주도지사 4선에 도전하거나 당권 경쟁에 뛰어들 것이라는 관측이 쏟아지고 있다.
하지만 원 전 장관의 측근은 본지를 통해 이러한 '조기 등판론'에 명확히 선을 그었다. 이 관계자는" 언론에서 거론하는 제주도지사 출마설에는 1도 관심이 없다"며 "근거 없는 낭설"이라고 일축했다.
특히 그는 "원 전 장관은 기나긴 특검 수사와 최근의 엄중했던 '계엄 정국'을 거치며 심신에 깊은 상처를 입은 상태"라며 "당분간은 현실 정치와 거리를 두고 자기성찰과 공부에 매진하며 '미래의 지도자'로서의 내공을 다지는 시간을 가질 것"이라고 전했다.
원 전 장관 측의 이 같은 입장은 당장의 선거 승리보다는 긴 호흡으로 차기 대권 등 더 큰 목표를 준비하겠다는 의지로 해석된다. '심신에 상처'라는 표현을 직접 언급한 것 역시, 혼란스러운 시국 속에서 정치적 책임을 다하지 못했다는 자책과 함께, 난국을 타개할 새로운 리더십을 고민하겠다는 뜻으로 읽힌다.
특검이라는 거대한 파도를 넘은 원희룡 전 장관. 그가 선택한 '성찰의 시간'이 향후 보수 진영의 재편과 제주 정가에 어떤 나비효과를 불러올지 귀추가 주목된다.
