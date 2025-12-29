정청래 "통일교 특검, 신천지도 반드시 포함해야 할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정청래 "신천지, 정교 분리 원칙 위반 소지"



정청래 더불어민주당 당대표는 통일교의 정치권 로비 의혹 수사를 위한 통일교 특검의 수사 대상에 신천지도 포함해야 한다고 주장했다.

29일 전남 무안군에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 정 대표는 "통일교 특검은 기왕 하는 김에 정교분리 원칙 위반 소지가 있어 보이는 신천지도 반드시 포함해야 할 것"이라고 밝혔다.

정 대표는 "민주당은 특검 추천에서 대폭 양보해 제3의 중립기관에서 추천하겠다고 특검법을 마련해 낸 만큼 이를 국민의힘에서 못 받을 리 없다고 생각한다"고 덧붙였다.

이날 그는 6·3 지방선거 승리를 위해 개혁과 민생을 둘 다 잡겠다고도 강조했다. 정 대표는 "한 손엔 내란 청산, 한 손엔 민생 개혁"이라며 "2차 종합특검과 통일교 특검, 사법개혁안을 약속드린 대로 신속하게 마무리 짓겠다"고 말했다.

또 그는 "조만간 공천 일정표를 제시하겠다"며 "억울한 컷오프를 없애고 예비 후보 자격을 획득한 자는 예외 없이 경선을 부쳐 권리당원들이 참여하는 공천 혁명을 이뤄내겠다"고 전했다.

한편 최근 1심 무죄 판결이 난 '서해 공무원 피살 사건' 관련 정 대표는 "여기 계신 박지원 의원을 비롯해 서훈 전 국가안보실장, 서욱 전 국방부 장관 등 모두 무죄 선고가 있었다"며 "몇 년 동안 피 말리는 고생을 한 분들께 위로를 드리고 축하를 드린다"고 했다.





정 대표는 "법무부 장관께서는 이 조작 기소 의혹에 관련된 자들에 대한 감찰, 그리고 수사를 철저하게 해주길 바란다"며 "미진할 경우 진상규명을 위한 특검을 다시 할 수밖에 없을 것 같다. 법무부가 철저하게 감찰 조사를 해줄 것을 말씀드린다"고 힘주어 말했다.





