김범석대신 1.6조원 보상 보따리?…미리보는 쿠팡 연석 청문회

30~31일 6개 상임위 참여

개인정보 유출 조사 결과 진실공방

보상안 실효성 여부

납품업체 대금지급·과로사 등 전방위 공세 예고

대규모 고객 정보가 유출된 쿠팡이 30∼31일 열리는 국회 연석 청문회를 하루 앞두고 1조6000억원 규모의 보상안을 내놨다. 쿠팡 창업자인 김범석 쿠팡Inc. 이사회 의장이 3370만건에 달하는 고객정보 유출 사태가 터진 뒤 한 달 만에 서면으로 사과의 뜻을 밝힌 데 이어 대규모 보상안까지 발표하며 악화하는 여론을 달래기 위해 발빠르게 움직이고 있다.

그러나 김 의장이 이번 청문회에도 또다시 불참하겠다는 의사를 밝히면서 비판 여론은 더욱 확산하는 모양새다. 정치권에서 연일 쿠팡과 김 의장을 향해 공세를 퍼붓는 가운데 이번 청문회에서도 쿠팡이 발표한 개인정보 유출 경위에 대한 조사 결과를 둘러싼 진실 공방과 대책 및 보상 계획에 대한 적정성 여부 등 난타전이 예상된다.

29일 국회와 관련 업계 등에 따르면 이번 쿠팡 연석 청문회에는 여당 주도로 국회 과학기술정보방송통신위원회와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회 등 총 6개 상임위원회가 참여한다. 김 의장과 김유석 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표는 청문회 증인으로 출석하라는 요구를 받았으나 나란히 불출석 사유서를 제출한 것으로 파악됐다.

김 의장은 전날 쿠팡 한국 법인을 통해 이번 사태가 발생한 뒤 처음으로 입장문을 내고 "쿠팡에서 일어난 개인정보 유출 사고로 고객과 국민들께 매우 큰 걱정과 불편을 끼쳐드렸다"며 "쿠팡의 창업자이자 이사회 의장으로서, 쿠팡의 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다"고 전했다. 그러면서 "이사회를 중심으로 한국 쿠팡이 불편을 겪으신 한국 고객들에게 보상안을 마련해 조속히 시행할 수 있도록 하겠다"며 "다시는 이번 개인정보 유출 사태와 같은 실수를 반복하지 않기 위해, 쿠팡의 정보보안 조치와 투자를 전면적으로 쇄신하겠다"고 약속했다.

이 같은 메시지에도 지난 17일 과방위의 쿠팡 침해사고 관련 청문회에 이어 이번 연석 청문회의 출석 요구에도 불응하면서 정부와 정치권, 소비자 등의 악화하는 여론을 모면하기 위한 '늑장 사과문'이라는 비판이 나온다.

특히 쿠팡 측이 지난 25일 발표한 개인정보 유출 사고 관련 조사 결과를 두고 정부와 입장이 엇갈리는 만큼 청문회에서도 진실공방이 예상된다. 쿠팡은 정부 지시에 따라 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정하고, 유출자 진술과 저장 장치를 확보했다고 밝혔다. 또 유출자 컴퓨터에 저장된 고객 정보가 3000건으로 제한됐고, 이는 외부로 유포되거나 판매되지 않았다는 점도 확인됐다고 강조했다. 김 의장이 발표한 사과문에도 이 점을 부각하며 정부와 협력한 결과물이라는 입장을 유지했다. 반면 경위 조사 주체인 경찰과 과학기술정보통신부는 이와 관련해 쿠팡과 협의한 적이 없다고 반박했다. 이번 청문회에서 이에 대한 사실관계를 따져 물을 것으로 보인다.

쿠팡이 이날 발표한 보상안도 청문회의 쟁점이 될 수 있다. 쿠팡 와우·일반·탈퇴 고객 등 3370만명에게 1인당 5만원의 보상금을 내년 1월 15일부터 순차적으로 지급한다는 방침인데 항목별로 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 4종으로 구성된 할인권 형태여서 추가 구매를 유도하는 방식이기 때문이다. 온라인 커뮤니티에서는 "결과적으로 5만원씩 현금을 주는 방식도 아니고 할인쿠폰을 지급하는 것이냐"면서 "자주 쓰던 쿠팡을 제외하고 나머지 할인권은 쓸 일도 없을 것 같다"며 평가절하하는 분위기다.

김유석 부사장이 쿠팡 배송캠프 관리 부문 총괄 경영진으로 2021년부터 지난해까지 4년간 140억원에 달하는 보수와 인센티브를 받은 사실이 드러난 점도 논란이 될 전망이다. 김 의장과 그의 가족(친족)이 경영에 참여하고, 회사와 거래한 내역이 확인되면 김 의장이 동일인(총수)으로 지정될 가능성이 커진다. 김 의장은 가족들이 경영에 간섭하지 않는다는 점 등 예외 조건을 내세워 그간 쿠팡의 총수 지정을 피해왔다.





이 밖에 쿠팡Inc가 개인정보 유출 사건과 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)에 뒤늦게 공시한 배경과 최장 60일에 달하는 쿠팡의 직매입 거래 대금 지급, 2020년 발생한 물류창고 노동자 사망 사건 축소 의혹 등도 이번 청문회에서 다뤄질 것으로 예상된다. 한편 더불어민주당은 연석 청문회 결과를 지켜본 뒤 국정조사와 김 의장에 대한 입국 금지 조치까지 검토하겠다는 방침이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

