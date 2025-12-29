국악·K-POP 웹툰 '록주의 거리' 115만 뷰 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미시 브랜드 웹툰 '록주의 거리'

국악·K-POP 결합한 서사로 콘텐츠 완성도 높여

관광명소 자연스럽게 담아 지역 홍보 효과도 확인

이모티콘 2만5000건 조기 소진·온라인 파급력 입증

경북 구미시의 세 번째 브랜드 웹툰 '록주의 거리'가 조회 수 115만 뷰를 돌파하며 브랜드 웹툰 3연속 흥행 성과를 이어갔다.

앞선 작품들의 기록을 뛰어넘은 수치로, 구미시 문화콘텐츠의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

'록주의 거리'는 신인 걸그룹 리더가 여성국극단 창립 시기인 1948년으로 타임슬립해 명창 박록주를 만나며 성장해 가는 이야기를 담았다.

국악과 K-POP이라는 이질적인 요소를 자연스럽게 결합해 주인공의 리더십과 팀워크, 성장을 서사적으로 풀어냈으며, 웹툰 후반부에는 구미의 관광명소와 지역 정보를 함께 소개해 콘텐츠 성과 지역 홍보 효과를 동시에 확보했다.

특히 박록주 선생의 삶과 예술정신을 현대적 감각으로 재해석하고, 걸그룹의 성장 서사와 연결한 구성은 독자들의 몰입도를 높였다는 평가를 받았다.

웹툰 전개 속에 구미의 관광자원을 자연스럽게 녹여내며' 이야기를 따라가다 보면 도시가 기억되는' 구조를 완성한 점도 주목된다.

브랜드 웹툰 「록주의 거리」/구미시 제공

독자 반응도 긍정적이다. "국악과 K-POP의 만남이라는 소재가 신선했다", "명창 박록주 이야기를 현대적으로 풀어 인상 깊었다", "웹툰에 나온 관광명소를 참고해 구미를 방문해보고 싶다"는 등의 댓글이 이어지며 작품성과 지역 콘텐츠에 대한 관심을 동시에 끌어냈다.

앞서 구미시는 2023년 '오! 록주'(조회 수 85만뷰, 평점 9.8점), 2024년 구미 라면 축제를 소재로 한 '구뮈쉬 라메르 영애는 라면을 끓였을 뿐인데!'(조회 수 94만뷰, 평점 9.9점)를 선보이며 브랜드 웹툰의 가능성을 입증해 왔다.

이번 '록주의 거리'는 115만 뷰를 기록하며 구미시 문화콘텐츠의 연속성과 확장성을 동시에 보여줬다.

웹툰 홍보를 위해 제작한 이모티콘 '전통의 흥, 명창 록주콘'16종도 큰 호응을 얻었다.

배부 시작 1시간 만에 2만5천 건이 모두 소진됐으며, 이모티콘을 배부받기 위해 구미시청 카카오톡 채널을 신규로 추가한 이용자가 1만 명 이상 증가하는 등 온라인 홍보 성과도 나타났다.





김장호 구미시장은 "지역 문화자원을 활용한 브랜드 웹툰이 많은 독자의 관심을 받은 것은 문화콘텐츠 활용 가능성을 확인한 사례로, 앞으로도 지역특화 문화콘텐츠가 지역 홍보와 문화 확산에 기여하길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

