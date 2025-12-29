한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스 5%, 삼성전자 2% 상승

외인·기관 '팔자'…개인 매수세가 상승장 주도

한국증시가 29일 배당락일 이슈를 극복하고 장 초반 상승세다. 특히 대형 반도체 종목인 SK하이닉스와 삼성전자가 강세다.

29일 오전 9시32분 기준 코스피지수가 전 거래일 대비 51.12포인트(1.24%) 오른 4180.80에 거래되고 있다. 이날 지수는 16.80포인트(0.41%) 오른 4146.48로 출발한 후 상승 폭을 확대하며 4180선까지 올랐다. 외국인이 467억원어치, 기관이 3261억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3852억원어치를 순매수 중이다.

당초 이날 장 개장 전 배당락일을 맞은 변동성 장세를 점치는 목소리도 있었지만, 현재 증시 주도 업종인 반도체를 포함해 국내 증시 전반에 걸친 비중 확대 기조가 유지되고 있다.

29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

AD

업종별로 보면 전기전자(2.65%), 금속(1.95%), 제조(1.90%), 기계장비(1.50%), 운송장비부품(1.38%) 등 업종이 상승했다. 반면 비금속(-3.87%), 섬유의류(-2.02%), 증권(-1.95%), 부동산(-1.83%), 보험(-1.62%), 통신(-1.60%) 등 일부 업종은 하락세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스(5.52%), SK하이닉스(5.18%), NAVER(3.02%), SK스퀘어(2.62%), 삼성전자(1.97%), 두산에너빌리티(1.77%), 삼성전자우(1.58%), 현대모비스(1.12%), HD현대중공업(0.78%) 등이 상승했다. 반면 삼성생명(-4.06%), LG에너지솔루션(-1.43%), KB금융(-0.96%), 삼성물산(-0.83%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 같은 시간 전 거래일 대비 6.63포인트(0.72%) 오른 926.30을 기록했다. 이날 지수는 3.55포인트(0.39%) 오른 923.22로 출발한 후 상승 폭을 확대했다. 외국인이 215억원어치, 기관이 976억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 1494억원어치를 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 원익홀딩스(10.10%), 펩트론(8.28%), 삼천당제약(4.07%), HLB(3.69%), 파마리서치(3.57%), 코오롱티슈진(3.47%), 알테오젠(2.85%), 케어젠(2.48%), 에코프로(2.06%), 클래시스(1.51%), 디앤디파마텍(1.16%) 등이 상승했다. 반면 리가켐바이오(-1.61%), 에임드바이오(-1.54%), 보로노이(-1.09%), 리노공업(-0.65%), 에이비엘바이오(-0.60%) 등은 하락세를 나타냈다.





AD

한편 지난 26일(현지시간) 뉴욕증시는 연말 한산한 분위기 속에 약보합으로 마쳤다. 시장을 움직일 주요 경제지표 발표도 없었다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩 중심의 다우지수는 전장보다 20.19포인트(0.04%) 내린 4만8710.97에, 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 2.11포인트(0.03%) 밀린 6929.94를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 20.21포인트(0.09%) 내린 2만3593.10에 거래를 마쳤다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>