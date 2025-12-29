강릉시, 해양수산 분야 325억 집중 투자…어촌경제 활력 찾는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어촌 정주여건 개선·어업인 복지 강화로 살기 좋은 어촌 만든다

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 어업인구 고령화와 수산자원 감소에 따른 어획 부진 등 침체된 어촌경제 활성화를 위해 전년 대비 41억 원 증가한 325억원을 해양수산 분야에 집중 투자한다.

강릉시가 2026년 해양수산분야에 325억원을 투입한다. 강릉 창경바리어업. 강릉시 제공

AD

우선 안전하고 효율적인 조업환경 조성을 위해 어항 내 비가림시설, 어구보수보관장 등 어업 인프라를 대폭 확대하고, 어항 안전 시설물, 해수공급시설, 어업 배전시설 등도 일괄 정비하여 안전사고 예방에 힘쓸 계획이다.

또한, 어업인 복지 강화와 어촌인구 소멸에 대응하기 위해 청년 어업인 정착 지원, 여성어업인 복지바우처 지원, 어업인 수당 지원, 공익 직불금 등 어업인 복지 증진을 위한 사업을 꾸준히 추진함과 동시에, 주문진항 제2외국인 어선원 복지회관 증축을 통해 외국인 선원 주거복지와 고용안정을 도모할 예정이다.

지속가능한 수산업 생산체계 구축을 위해 2025년 공모사업으로 선정된 바다숲 조성사업 2개소, 수산생물 산란·서식장 조성사업 1개소 등 수산자원 서식처 복원을 위한 사업을 지속 확대 추진하여 수산자원 회복과 어업인 소득향상을 지원한다.

아울러 정동, 심곡, 강문, 사천 등 해역에서 해조류 생산량이 증가함에 따라, 이에 발맞춰 해조류 가공 기자재 및 포장재 제작 지원을 통해 강릉 미역(해조류)을 특화하고 부가가치를 높일 계획이다.

해수부 공모사업으로 선정된 어촌신활력 증진사업, 일반농산어촌개발사업 등 어촌어항재생사업도 차질없이 추진하여 어촌 활성화 기반을 본격적으로 조성할 방침이다.

또한, 해양관광 활성화를 위해 사계절 즐길 수 있는 콘텐츠 개발과 도(道) 최초 국가중요어업유산으로 지정된 '강릉 창경바리어업'을 적극 활용해 어촌관광의 새로운 모델을 제시할 계획이다.

강릉시가 2026년 해양수산분야에 325억원을 투입한다. 위판장 비 가림 시설(소돌항). 강릉시 제공

안전하고 깨끗한 해양환경 조성을 위해 해양환경 모니터링을 강화하고 연안정비사업, 국민안심해안사업 추진에도 만전을 기해 해양재해에도 적극 대응할 방침이다.





AD

강릉시 관계자는 "어촌 소멸 위기와 해양환경 변화로 어려운 여건이지만 어촌이 활력을 찾을 수 있는 정책을 꾸준히 발굴하고 확대 추진하여 어업인이 행복한 어촌을 만들겠다."고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>