노루페인트, 화재 막는 내화 도료 '화이어블로킹216' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2시간 내화 성능 확보 목표

단열층 형성해 철 구조물 열 전달 지연

노루페인트가 건축물 철골 기둥의 내화 성능 확보를 위한 신제품 '화이어블로킹216'을 출시했다고 29일 밝혔다.

노루페인트 '화이어블로킹216'. 노루페인트

AD

이번 신제품은 화재 발생 시 철재 구조물을 보호하도록 설계된 고기능성 제품이다. 화염에 의해 도막이 가열되면 급속히 발포·팽창해 두꺼운 단열층을 형성, 철 구조물로 열이 전달되는 시간을 벌어준다. 화재 시 철골 구조물의 내력 저하로 인한 급격한 붕괴를 늦춰 피난 및 대응 시간을 확보하고 인명과 재산 피해를 줄이는 데 기여한다.





AD

화이어블로킹 216은 건축물 철골 기둥의 2시간 내화 성능 확보를 목표로, 국내 내화구조 인정 제도에 따라 성능 검증을 완료했다. 아울러 KS F 2271(건축물 마감재료의 가스유해성 시험 방법) 기준에 따른 가스유해성 '적합' 판정을 확보했다. 일액형 제품으로 배합 공정을 최소화해 현장 작업성을 높였으며 무광 사양을 적용해 건축 마감 요구에도 대응할 수 있도록 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>