대전의 달라진 변화에 놀라움 담은 '살다보니 이런 날이' 메가 히트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 시각에서 다룬 '대전TV' 특별기획 콘텐츠 200만 조회 돌파



사진=대전시 제공

AD

시민의 시각에서 다룬 대전 TV 특별기획 콘텐츠 '살다보니 이런 날이' 200만 조회를 돌파하며 대전의 달라진 변화에 대해 놀라움을 넘어 기대감이 커지고 있다.

대전시가 시민들의 일상에서 직접 경험한 살기 좋은 도시 대전의 매력과 특별한 정책을 소개하는 대전 TV 특별기획 콘텐츠 '살아보니 대전' 시즌 1에 이어, 시즌 2 '살다보니 이런 날이'도 메가 히트를 기록했다.

각자의 삶 속에서 실제 경험한 도시의 매력과 자부심을 생생하게 전달하는 데 초점을 맞춘 이 콘텐츠는 다양한 분야에서 대전의 놀라운 변화를 오롯이 시민의 시각에서 다룬 점이 특징이다.

실제로 시민들은 유튜브 영상을 통해 "살다보니 대전이 야구 특별시가 되는 날이 오네요", "살다보니 대전에 트램이 생기는 날이 오네요", "살다보니 대전에 연차 내고 빵 사러 오는 날이 오네요", "살다보니 방위사업청이 대전으로 오네요" 등 다양한 목소리를 전달했다.

지난 11월부터 두 달간 총 20편이 공개돼 누적 조회 수 200만 회를 기록했으며, 응원 댓글도 400건을 훌쩍 넘어서는 등 대전시의 달라진 변화에 대해 놀라움과 기대감이 이어졌다.

지난 7월부터 3개월간 진행된 시즌 1 '살아보니 대전'도 현재 누적 조회 수가 200만 회를 넘었다.

이번 '살아보니 대전' 시즌 1·2는 시민의 관점에서 대전시의 달라진 위상을 자연스럽게 조명함으로써, 대전시민뿐 아니라 타지역 주민에게도 '살기 좋은 대전'의 이미지를 각인시켜 도시브랜드 가치 제고에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.





AD

이장우 대전시장은 "시민들이 삶 속에서 느낀 대전의 놀라운 변화를 진솔하게 소개한다는 점에서 이번 시리즈가 큰 반향을 일으키고 있는 것 같다"며 "앞으로도 시민 참여형 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 대전의 진정한 가치를 더 널리 알릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>