하나은행, 1월 '하나 나라사랑카드' 출시

하나은행은 대한민국을 수호하는 국군 장병들을 위해 다양하고 폭넓은 혜택과 서비스로 무장한 '하나 나라사랑카드'를 2026년 1월 초 선보인다고 29일 밝혔다.

'하나 나라사랑카드'는 국군 장병을 위한 대표 금융상품인 나라사랑카드의 새로운 사업자로 선정된 하나은행이 군 입대 전부터 복무 기간, 전역 이후 사회진출까지의 전 여정을 아우르는 다양한 혜택과 서비스를 제공하기 위해 선보이는 생활밀착형 체크카드다.

하나은행은 나라사랑카드 출시를 준비하며 군 장병의 생활 환경을 면밀히 분석해 실제 소비패턴에 최적화된 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 장병들의 이용빈도가 높은 ▲군마트(PX) 최대 30% ▲온라인 쇼핑 20% ▲배달앱 20% 캐시백 서비스를 비롯해 ▲CU 편의점 최대 30% 현장 할인 혜택 등을 제공한다.

또한, 군 장병들이 외박이나 휴가 시 자주 이용하는 ▲패스트 푸드 등의 외식 브랜드 ▲PC방 ▲카페 ▲숙박앱 등의 업종은 물론 ▲어학시험 ▲서점 ▲놀이공원 등 다양한 영역에서 폭넓은 할인과 캐시백 혜택을 받을 수 있도록 했다.

하나은행은 나라사랑카드를 통해 군 장병들의 외출·외박·휴가 시 필수적으로 발생하는 교통비 절감 지원에도 나선다. ▲버스, 지하철 등의 대중교통은 물론이고 ▲택시와 광역교통까지 최대 20% 캐시백 할인 서비스를 적용해 가족과 친구들을 만나러 가는 이동의 부담을 가볍게 했다.

이에 더해, 최근 군 생활 일상에서 업무시간 종료 후 스마트폰과 디지털 콘텐츠 이용 비중이 높아진 점을 반영해 통신과 디지털라이프 지원까지 나선다. 군 복무 중 제한된 환경에서도 장병들이 부담없이 디지털 여가 생활의 즐거움을 누릴 수 있도록 ▲휴대폰 요금 ▲OTT ▲모바일 음원 ▲구독형 서비스 등에 할인 또는 캐시백 서비스를 제공한다.

하나은행은 군 생활 여정에 가장 최적화된 '하나 나라사랑카드'의 다양한 혜택과 서비스를 장병들이 군대 내·외부에서 부담없이 누릴 수 있도록 카드 실적 조건 등을 최소화 했다.

특히, PX, 온라인쇼핑 할인 등의 주요 핵심 혜택들은 전월 실적과 무관하게 제공되고, 그 외 서비스들도 최소한의 실적 조건만으로도 이용이 가능해 군 장병들이 부담없이 직관적으로 많은 혜택을 쉽게 적용받을 수 있도록 했다.

또한, 하나은행은 나라사랑카드와 연계해 군 복무 중 장병들의 금융자산 형성에 도움이 되는 파격적 금융 서비스와 함께 혹시 모를 사고에 대비한 든든한 보장 서비스도 제공한다.

군에서 수령하는 복무 급여를 하나은행 입출금통장으로 받으면 연 2.0%의 금리를 금액 한도없이 제공하며, 군 복무기간 중 목돈마련 지원을 위한 국군장병 전용 적립식 상품인 '하나장병내일준비적금'의 금리를 최대 연 10.2%까지 적용받을 수 있도록 지원한다.

이외에도 현역병을 대상으로 상해사망, 후유장애 등 발생 시 최대 8억 6000만원 이내의 상해보장 보험을 제공하고, 휴대폰 파손 보험을 지원해 장병들의 군 생활에 든든한 금융 동반자 역할을 수행할 예정이다.

하나은행은 Z세대 군 장병들과 더욱 활발하게 소통하기 위해 특별한 광고 캠페인을 전개한다. 하나은행 공식 유튜브 채널(하나TV)과 인스타그램을 통해 12월 29일 오후 6시, 1월 5일에 순차 공개될 이번 광고영상에서는 하나금융그룹의 대표 모델인 아이브(IVE) 안유진과 리얼리티 군 생활 드라마 '신병'에서 최일구 역으로 열연한 배우 남태우가 출연한다.

특히, 이번 광고는 신검(병역판정검사)편과 PX편으로 제작되어 20대 초반 남성들의 많은 공감대를 이끌어낼 예정이다. 안유진의 밝고 사랑스러운 첫사랑 연기와 남태우의 실감나는 군 생활 연기가 어우러져, 하나 나라사랑카드가 제공하는 실질적인 혜택들을 유머러스하고 몰입감 있게 전달할 예정으로 폭발적인 반응이 기대된다.

하나은행 나라사랑사업부 관계자는 "2026년부터 새롭게 나라사랑카드 사업자 역할을 수행하는 하나은행이 대한민국을 수호하는 국군 장병들을 위해 파격적인 혜택과 서비스를 준비했다"며 "장병들이 실생활에서 실질적으로 체감할 수 있는 다양한 금융 서비스를 지속적으로 발굴하고 고도화해 아낌없는 지원을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 하나은행은 지난 23일 조직개편을 통해 2026년 새롭게 출시되는 '하나 나라사랑카드' 서비스의 원활한 추진을 위한 사업준비조직인 '나라사랑카드사업추진단(TF)'을 정규 부서인 '나라사랑사업부'로 전환하고 리테일그룹 산하에 편성함으로써 국군 장병들을 위한 지속적이고 다양한 사업을 추진해 나갈 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

