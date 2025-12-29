경기도, 올해 322가구 '주택 개보수' 지원

경기도가 올해 '햇살하우징 사업'을 통해 저소득층 322가구의 주택 개보수를 지원했다.
햇살하우징 사업은 저소득층 주택의 난방비 및 전기료 절감 등을 위해 기준 중위소득 50% 이하 가구를 대상으로 기밀성 창호 및 출입문, LED 조명, 보일러·에어컨 교체, 벽체 내부 단열 보강 등을 지원하는 주택 개조사업이다. 경기도는 2013년부터 이 사업을 추진하고 있다.
올해 지원을 받은 A씨는 "단열 공사를 하고 나니 집안의 온기가 예전과 확연히 달라졌고 난방비 부담이 줄었다"고 말했다.
B씨는 "그동안 보일러가 제대로 작동하지 않고 전등도 고장 나 매우 불편했는데 따뜻하고 편하게 지낼 수 있게 됐다"고 감사함을 표했다.
김태수 경기도 주택정책과장은 "오래된 주택은 안전 및 생활상의 불편뿐만 아니라 수선유지 비용과 전기 및 가스 요금 등의 관리비도 증가한다"며 "햇살하우징 사업은 주거생활 불편 해소와 주거비용 절감의 일석이조의 효과가 있다"고 말했다.
경기도는 2013년 이후 지금까지 총 4052가구에 주택 개보수를 지원했다.
