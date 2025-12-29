LG이노텍 '이노드림펀딩', 누적 참여 2만6000명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회사 임직원 참여 온라인 기부 프로그램

신규 사회공헌 '아이 드림 업'도 성황

아동 400명 안과 검진·치료비 지원

LG이노텍은 임직원들이 참여하는 온라인 기부 프로그램 '이노드림펀딩'의 누적 참여자가 2만6000명을 넘었다고 29일 밝혔다.

LG이노텍 직원들이 온라인 기부 프로그램 ‘이노드림펀딩’을 소개하고 있다. LG이노텍

이노드림펀딩은 지역사회 취약계층 아동을 돕기 위해 임직원들이 자발적으로 기부하는 사회공헌 활동이다. 사업장이 위치한 지역사회에서 도움이 필요한 아동을 선정해 사내 사회공헌 포털에 사연을 등록하면 임직원들이 후원금을 기부하고 모금액을 수혜 가정에 전달한다. 시행 4년차를 맞은 올해 연간 참여 인원이 1만명을 넘었고 연간 모금액도 전년 대비 30%가량 증가했다.

LG이노텍은 올해 사업 특성을 반영한 신규 사회공헌 프로그램인 '아이 드림 업'도 추가로 도입해 미래세대 지원을 강화했다. 프로그램명은 아이(Eye·눈)와 아이(Kids)의 의미를 함께 담아 아동의 건강한 성장을 돕고 더 밝은 미래를 지원한다는 취지로 붙여졌다. '아이 드림 업'의 대표 활동인 '아동·청소년 실명 예방 사업'은 치료비 부담으로 의료 사각지대에 놓인 아동·청소년 400명에게 안과 검진 비용을 비롯해 사시, 안검내반 등 안질환 수술 및 치료비 전액을 지원했다.

이와 함께 '주니어 소나무 교실'도 운영하고 있다. 이는 초등학생들에게 반도체, 자율주행 등 소재·부품 관련 주제의 실습 교육을 제공하고 돌봄 기관 노후 교실 개보수 및 전자칠판, 빔프로젝터와 같은 학습 기자재 등을 지원하는 활동이다. 올해까지 누적 1만6000명 아동이 소재·부품 과학 교실에 참여했고 돌봄 기관 53곳, 아동·청소년 1900여명의 학습 환경이 크게 개선됐다.





한편 LG이노텍은 그동안의 사회공헌 공로를 인정받아 올해 보건복지부 등이 주관하는 '지역사회공헌인정제' 대상 기업으로 6년 연속 선정됐다. 지난해에는 '제13회 대한민국 나눔국민대상'에서 보건복지부 장관 표창을 받은 바 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

