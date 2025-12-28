소아·청소년 35만명 ADHD·우울증 등 정신진료 받았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강보험심사평가원 통계

정신진료 소아청소년 매년 증가

지난해 정신건강 관련 진료를 받은 소아·청소년(0∼18세) 환자 수가 약 35만 명에 달해, 4년 새 76% 이상 증가했다.

28일 건강보험심사평가원이 발간한 '생활 속 질병·진료행위 통계'를 보면 소아·청소년 정신건강 질환 환자 수는 2020년 19만8384명에서 매년 증가해 2023년 31만1365명으로 처음 30만 명을 넘겼다. 지난해에는 35만337명으로 더 늘어난 것으로 집계됐다. 이는 2020년보다 76.6% 늘어난 수치다.

남성은 7∼12세 그룹(10만5288명), 여성은 13∼18세 그룹(9만4784명)이 가장 많았다.

소아·청소년이 진료를 받은 정신건강 질환은 주로 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)와 우울증 등으로 나타났다. 0∼6세 그룹에서는 ADHD가 1만1521명으로 가장 많았고, 이어 전반 발달장애 9874명, 말하기·언어의 특정 발달장애 6005명, 기타 행동·정서장애 2495명, 틱장애 2484명 등이었다.

7∼12세에게서도 ADHD가 8만6797명으로 가장 많았고 전반 발달장애 1만3065명, 틱장애 1만2143명, 우울증 7858명 등으로 집계됐다.

13∼18세 그룹은 우울증이 6만896명으로 최다였고, ADHD가 5만4311명으로 뒤를 이었다. 기타 불안장애는 2만6433명, 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애는 1만7092명이었다.

소아·청소년 암 질환 진료를 받은 환자 수는 7428명으로 2020년보다 4.0% 감소했다. 지난해 남·여 모두 13~18세 그룹에서 암 질환 환자 수가 가장 많았다. 소아·청소년의 상위 암 질환은 림프성 백혈병, 뇌의 악성 신생물, 골수성 백혈병 순이었다.

반면 지난해 희귀·중증 난치질환으로 진료받은 소아·청소년은 5만4201명이었다. 2020년(4만4714) 명보다 21.2% 증가했다. 질환별로는 선천기형증후군 3559명, 크론병·국소성 장염 3432명, 뇌전증 3379명 등 순이었다.

지난해 응급실을 이용한 소아·청소년 환자는 62만4946명으로 2020년(58만2344명)보다 7.3% 증가했다. 종합병원 내 응급실 방문 환자가 44만963명으로 가장 많았고, 이어 상급 종합병원 16만7434명, 병원 3만5964명 등이었다.





소아·청소년이 응급실에서 가장 많이 진료받은 질병은 '기타 및 원인 미상의 열'(6만9170명)이었다. '감염성 및 상세 불명 기원의 기타 위장염 및 결장염(5만7088명)', 복부 및 골반 통증(3만6311명) 등으로 집계됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

