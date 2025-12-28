대전시, 동별 배치되는 '마을세무사' 48명 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국세·지방세 상담으로 납세자 권익 보호 강화



유경철 세무사(사진=대전시 제공)

AD

대전시가 시민 대상 무료 세무상담 서비스를 지속 제공하기 위해 제6기 마을세무사 48명을 위촉했다.

이번 위촉은 2025년 말 제5기 마을세무사 임기 만료에 따라 이뤄졌다. 마을세무사 제도는 영세사업자 등 세무사 이용이 어려운 시민을 대상으로 무료 세무상담을 제공하는 제도다.

마을세무사를 통한 상담 실적은 연평균 3500여 건에 이르며, 재산세·취득세 등 지방세와 상속세·증여세·양도소득세 등 국세 상담이 함께 이뤄지고 있다.

김태원 세무사(사진=대전시 제공)

제6기 마을세무사는 동별로 배치되며, 상담을 원하는 경우 시와 자치구 홈페이지에 공개된 가까운 마을세무사 명단과 연락처를 확인해 마을세무사 상담임을 밝히고 전화, 이메일, 대면 등을 통해 상담하면 된다.

제6기 마을세무사의 임기는 2026년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 2년간이다.





AD

이옥선 대전시 규제혁신팀 과장은 "마을세무사 제도를 통해 시민의 세무 부담을 완화하고 납세자 권익 보호를 강화해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>