올해 마지막 주 전국 10곳서 6692가구 분양 돌입[부동산AtoZ]

올해 마지막 주 전국 10곳에서 6692가구가 분양을 시작한다.

27일 부동산R114에 따르면 12월 마지막 주에는 전국 10곳에서 총 6692가구(일반분양 5576가구)가 분양을 시작한다. 전주 1406가구와 비교할 때 5286가구 늘었다. 2025년 분양시장은 폐장을 앞두고 청약 막차 물량이 집중될 예정이다.

다음 주 경기 용인시 역북동 '용인푸르지오클루센트', 인천 중구 운남동 '영종국제도시신일비아프크레스트(1·2단지)', 울산 중구 반구동 '태화강센트럴아이파크' 등 10곳이 청약 접수를 진행한다.

용인푸르지오클루센트는 지하 3층에서 지상 29층, 6개동, 전용면적 84㎡ 총 748가구 규모로 조성된다. 단지는 에버라인 명지대역이 약 600ｍ 떨어진 도보권이며 용인시청, 용인세무서, 용인우체국, 용인교육지원청, 용인동부경찰서와 약 1.2㎞ 떨어져 있다.





울산 중구 반구동에 들어서는 태화강센트럴아이파크는 지하 2층~지상 최고 28층, 6개동 규모다. 전용면적 84㎡ 단일면적으로 구성되며 총 704가구 규모로 조성된다. KTX가 정차하는 동해선 태화강역이 차량으로 5분 거리에 위치하며, 강북로를 통해 울산시내 이동이 편리하다. 태화강변, 동천강변 산책로, 학성공원 등이 가까워 주거환경이 쾌적하고 내황초, 울산가온고 등이 도보 통학권이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

