한국 장기 체류 외국인 160만명…중국인이 가장 많아

지난해 대비 8% 증가…학업·취업 목적
화성·시흥·안산 등 경기지역에 밀집
한국에서 학업이나 취업 등 목적으로 장기 체류하는 등록외국인이 160만명을 넘어섰으며, 이 가운데 절반 이상은 수도권에 거주하는 것으로 나타났다.
27일 법무부 출입국외국인정책본부가 발표한 통계월보에 따르면, 올해 11월 기준 국내 등록외국인은 총 160만6633명으로, 지난해 같은 기간(148만8091명)보다 8.0% 증가했다. 같은 기간 전체 체류 외국인 증가율(3.2%)을 크게 웃도는 수치다.
등록외국인은 90일 이상 체류를 목적으로 입국해 외국인등록을 마친 사람을 말한다. 이들은 외국인등록증을 발급받을 수 있으며, 거주지 변경 시 14일 이내 신고가 의무화된다. 통계에 따르면 등록외국인은 2021년 109만3891명, 2022년 118만9585명, 2023년 134만8626명, 2024년 148만8353명으로 매년 증가세를 이어오다 올해 처음 160만명을 넘어섰다.
체류 자격별로는 고용허가제 비전문취업(E-9) 비자가 33만5122명으로 가장 많았으며, 유학(D-2) 22만2099명, 영주(F-5) 21만9266명, 결혼이민(F-6) 15만2546명 순으로 뒤를 이었다.
지역별 분포를 보면, 등록외국인의 54.0%가 수도권에 거주하고 있으며, 영남권 20.6%, 충청권 12.8%, 호남권 8.9% 순으로 나타났다. 수도권 내에서는 경기 화성시가 5만4584명으로 가장 많은 등록외국인이 몰려 있었다. 경기 시흥시 4만2158명, 안산시 단원구 3만8398명, 평택시 3만5893명이 뒤를 이었다.
지금 뜨는 뉴스
국적별로는 중국이 29.8%로 가장 많았고, 베트남 18.4%, 네팔 5.5%, 우즈베키스탄 4.3%, 캄보디아 4.1% 순으로 나타났다. 외국국적동포 55만3927명 중 69.7%가 중국 국적을 보유했으며, 미국 9.5%, 러시아 5.9%, 우즈베키스탄 5.3% 등이 뒤를 이었다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>