AI 인프라부터 미디어 인수전까지…엘리슨이 장악한 2025년

올해 미국 기술업계에서 가장 주목받은 인물은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 아니라 래리 엘리슨 오라클 창업자·회장이라는 평가가 나왔다.

블룸버그 통신은 26일(현지시간) '2025년을 정의한 기술 거물(The Tech Titan Who Defined 2025)'로 엘리슨 회장을 선정했다. 연초까지만 해도 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근으로 부상한 머스크가 최대 화제 인물로 떠올랐지만, 백악관에서 3개월여 활동한 뒤 정부효율부(DOGE) 수장직에서 물러나며 영향력이 다소 약화됐다는 분석이다.

반면 81세의 엘리슨 회장은 올해 미국의 거의 모든 주요 비즈니스 이슈에 등장하며 존재감을 과시했다. 특히 오라클은 인공지능(AI) 거품론 속에서도 핵심 플레이어로 지속 거론됐다.

트럼프 대통령 취임 다음 날인 1월 21일 엘리슨 회장은 샘 올트먼 오픈AI CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 함께 백악관에서 5000억달러(약 723조원) 규모의 AI 인프라 구축 프로젝트 '스타게이트'를 발표하며 주목을 받았다. 이어 지난 9월에는 오라클이 오픈AI와 약 5년간 3000억달러(약 434조원) 규모의 클라우드 공급 계약을 체결했다는 소식이 전해졌다.

같은 달 실적 발표에서는 AI 붐에 힘입어 클라우드 인프라 사업이 폭발적 성장을 이룰 것이라는 전망을 하면서 오라클 주가가 하루 만에 36% 급등했다. 이 여파로 엘리슨 회장의 순자산은 하루 새 890억달러(약 129조원) 늘었고, 그는 며칠간 일론 머스크를 제치고 세계 최고 부자 자리에 오르기도 했다.

다만 공격적인 AI 데이터센터 확장에 따른 부담도 부각됐다. 오라클의 현금흐름은 1990년대 초 이후 처음으로 올해 마이너스를 기록했으며, 대규모 부채 조달과 오픈AI 의존도가 높다는 점은 AI 거품론자들의 주요 비판 지점으로 지목됐다.

오라클은 틱톡 미국 사업 인수 가능성으로도 주목받았다. 미국 정부가 국가안보를 이유로 중국 바이트댄스에 틱톡 미국 사업 매각을 명령한 이후, 오라클은 트럼프 대통령과 엘리슨 회장의 친분을 배경으로 유력 인수 후보로 거론됐다. 실제로 지난 18일 사모펀드 실버레이크 등과 틱톡 인수를 위한 합작법인 설립 계약을 체결했다는 보도가 나왔으며, 오라클은 지분 15%를 취득할 예정인 것으로 알려졌다.





엘리슨 회장의 영향력은 할리우드까지 확장됐다. 그의 아들 데이비드 엘리슨이 이끄는 영화제작사 스카이댄스는 올해 미디어 대기업 파라마운트를 인수한 데 이어 워너브러더스 디스커버리 인수에까지 나섰다. 엘리슨 회장은 파라마운트 인수 과정에서 자금을 지원했을 뿐 아니라, 이번 인수전에서도 파라마운트가 조달할 404억달러에 대해 개인 보증을 서겠다고 확약했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

