부산 기장군, 다시마 종자 자체 생산 첫 성과… 26개 어가 현장 분양

해역 맞춤형 종자 380틀 공급



양식 안정성·경쟁력 강화 기대

기장군(군수 정종복)은 지역 해조류 양식어업인 26개 어가를 대상으로 자체 생산한 다시마 종자 380틀에 대한 현장 분양을 완료했다.

이번에 분양된 다시마 종자는 군 수산자원연구센터가 직접 생산한 것으로, 지난 9월 인천산 우량 모조를 확보해 종자 채묘를 시작했다.

이후 센터 내 종자배양동에서 11월 중순까지 실내 배양과 관리를 거쳐, 약 한 달간 공수해역 연구·교습 어장에서 가이식을 진행한 결과 길이 1㎝ 내외의 어린 엽체로 성장시키는 데 성공했다.

기장군이 지역 해조류 양식어업인 26개 어가를 대상으로 자체 생산한 다시마 종자를 분양하고 있다. 기장군 제공

그동안 기장 지역의 다시마 양식은 수온이 낮은 타지역에서 생산된 종자를 구매해 사용하는 방식에 의존해 왔다. 이번 연구 성과로 기장 해역 특성에 적합한 다시마 종자를 직접 생산할 수 있는 기반이 마련되면서, 종자 수급 안정과 생산성 향상이 기대되고 있다.

군은 이번에 생산된 다시마 종자를 어촌계별로 배분했으며, 향후 현장 모니터링을 통해 기장 해역에서 생산된 종자의 생장 상태와 안정성을 지속적으로 점검할 계획이다.





정종복 군수는 "변화하는 해역 환경에 선제적으로 대응하기 위해 다시마 육상 종자 생산 기술개발 연구를 지속적으로 추진하겠다"며 "기장 해역에 최적화된 종자 생산 기술을 더욱 고도화해 지역 해조류 양식 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.





