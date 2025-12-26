광주 복합쇼핑몰 상생협의체 출범…지역 상권 논의 테이블 열렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법적 시기보다 2년 앞당겨 공식 소통기구 가동

소상공인·시민사회·대기업·전문가 한자리에

상권영향평가 토대로 실행 가능한 상생 방안 논의

광주 복합쇼핑몰 조성과 관련해 지역 상권과의 상생 방안을 논의하는 공식 소통기구가 출범했다. 광주시는 법적 절차보다 약 2년 앞당겨 상생협의체를 구성하고, 소상공인과 시민사회, 대기업 등이 함께 참여하는 논의를 본격화했다.

광주시는 26일 시청 중회의실에서 '광주 복합쇼핑몰 상생발전협의회' 첫 회의를 열고, 복합쇼핑몰 조성이 지역 상권에 미치는 영향을 점검하며 상생 방안 마련에 착수했다.

강기정 광주광역시장이 26일 오전 시청 중회의실에서 열린 복합쇼핑몰 상생발전협의회 킥오프 회의'에 참석해 회의를 주재하고 있다. 광주시 제공

상생발전협의회는 복합쇼핑몰 조성과 관련해 형식적인 의견 수렴을 넘어 실행 가능한 상생 방안을 도출하기 위해 구성된 광주시 공식 소통기구다. 특히 '유통산업발전법'에 따라 영업 개시 60일 전에 운영하면 되는 법적 시기보다 약 2년 앞당겨 협의회를 선제적으로 구성한 점이 특징이다.

광주시는 복합쇼핑몰 추진 초기 단계부터 '상생'을 핵심 원칙으로 삼고, 소상공인과 관련 단체를 대상으로 여러 차례 간담회를 열어 현장의 의견을 수렴해 왔다. 협의회는 지난 15일 마무리된 상권 영향평가 최종보고회 결과를 출발점으로, 보다 현실적이고 구체적인 상생 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

협의회에는 광주시와 5개 자치구를 비롯해 소상공인·상인연합회, 대기업, 소비자단체, 시민사회단체, 청년단체, 전문가 등이 참여한다. 복합쇼핑몰 직접 이해관계자뿐 아니라 다양한 사회적 주체의 의견을 폭넓게 반영할 수 있도록 구성됐다.

이날 첫 회의에서는 ▲협의회 구성 및 운영 방향 보고 ▲상권 영향평가 용역 결과 청취 ▲상권 활성화 및 소상공인 지원 방안에 대한 토론이 진행됐다. 참석자들은 단기간에 결론을 도출하기보다 충분한 논의와 검토를 거쳐 현장에서 실제로 작동할 수 있는 상생 방안을 마련해야 한다는 데 공감했다.

광주시는 정기적으로 상생발전협의회를 운영하는 한편, 현안이 발생할 경우 실무협의회를 수시로 열어 논의를 구체화할 계획이다. 구매 포인트의 지역화폐 전환, 소상공인 판로 확대, 상생 기금 조성 등 지역 상권 활성화를 위한 과제를 단계적으로 논의하고, 협의 결과가 정책과 사업으로 이어질 수 있도록 행정적·제도적 지원을 병행한다는 방침이다.

강기정 광주시장은 "복합쇼핑몰 조성은 온라인 소비 확산과 소비 위축으로 침체한 지역 상권과 도시 전반에 활력을 불어넣고, 광주의 '소비 그릇'을 키우기 위한 전략적 선택"이라며 "사람이 머무는 '꿀잼도시 광주'를 만들어가는 핵심 인프라이자, 상생을 실현하기 위한 협의체가 바로 오늘 출범한 상생발전협의회"라고 말했다.





강 시장은 이어 "복합쇼핑몰과 대형 백화점 유치가 지역 상권에 미치는 영향은 단순히 긍정이나 부정으로 단정할 수 없다"며 "전국 사례를 보면 상권 활성화에 기여한 경우도, 일부 업종에 어려움이 발생한 경우도 있는 만큼 지역 상권과 시민, 기업이 함께 상생할 수 있는 방안을 마련하는 데 지혜를 모아달라"고 강조했다.





