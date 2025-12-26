한성숙 장관 "청년상인은 민생경제 중요한 축…지속 성장 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기장관, 서울 경동시장서 청년상인 차담회

"청년창업, 지역에 안착해 성장할 수 있어야"

한성숙 중소벤처기업부 장관은 26일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 청년상인들과 차담회를 열고 현장의 목소리를 청취했다.

한 장관은 청년창업 정책이 실제 현장에서 어떻게 작동하고 있는지 점검하고 연말 소비 성수기를 맞아 민생경제의 체감 여건을 직접 살폈다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 26일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 상인과 대화하고 있다. 중소벤처기업부

이날 차담회에서는 전통시장과 지역 상권을 기반으로 활동하고 있는 청년상인들이 시장에 안착하는 과정에서 겪는 창업·영업 여건, 판로 확보 등 현실적인 애로를 중심으로 다양한 의견이 오갔다.

한 장관은 "청년상인은 단순한 창업 주체를 넘어 지역 소비를 이끌며 수요를 확장하는 민생경제의 중요한 축"이라며 "청년의 도전이 시장의 경쟁력을 높이고 그 축적된 성과가 다시 민생경제로 이어지는 구조가 중요하다"고 말했다.

이어 "청년창업은 아이디어 단계에서 끝나는 것이 아니라 지역과 시장에 안착해 지속해서 성장할 수 있어야 한다"며 "현장에서 들은 의견을 바탕으로 청년 창업 정책과 소상공인 정책을 유기적으로 연계해 보다 현실감 있게 지속 보완해 나가겠다"고 말했다.





한편 중기부는 지난 17일에 발표한 '2026년 업무 추진 방향'을 통해 청년을 포함한 국민 누구나 창업에 도전할 수 있는 기반을 확대하고 ▲청년이 이끄는 로컬 창업가 연 1만명 발굴 ▲로컬 기업가 연 1000개사 육성을 핵심과제로 제시한 바 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

