엠씨스퀘어, 홈쇼핑 연속 완판 이어 수면 기술 발전시킨 신제품 ‘문슬립’ 출시

엠씨스퀘어의 수면 디바이스 '바이탈 슬립'이 2025년 상반기 롯데홈쇼핑 라이브 방송에서 2회 연속 완판을 기록하며 높은 관심을 받았다. 또한 지난 12월 16일 진행된 방송에서는 399,000원 1+1 구성으로 750세트가 판매되며 총 1,500대가 1시간 내 완판되는 성과를 냈다.

이 같은 성과를 바탕으로 엠씨스퀘어는 수면 기술을 한층 발전시킨 신제품 '문슬립'을 출시했다.

엠씨스퀘어는 1989년 미국 뇌과학 연구소로부터 뇌파 기술을 도입한 이후 35년간 집중, 휴식, 수면을 아우르는 뇌파 동조화 기술을 연구해 온 두뇌 웰니스 전문 브랜드다.

문슬립은 기존 기술을 계승하면서도 보다 일상적인 수면 환경에 맞춰 사용 편의성을 강화한 제품이다.

문슬립에는 뇌파 동조화 기술을 기반으로 한 사운드·라이트 시스템이 적용됐다. 빛과 소리를 통해 뇌를 수면에 적합한 저뇌파 상태로 유도하며, 약물 없이 사용할 수 있는 점이 특징이다.

임상 연구에서는 문슬립에 적용된 기술이 입면시간 단축과 수면 중 각성 감소에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 엠씨스퀘어는 이를 통해 수면 솔루션 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

엠씨스퀘어 관계자는 "홈쇼핑 완판은 기술 신뢰도를 입증한 결과"라며 "문슬립을 통해 보다 많은 소비자가 일상에서 수면의 질 개선을 경험하길 기대한다"고 밝혔다.





또한 문슬립은 구매 전 충분한 사용 경험을 제공하기 위해 체험 중심의 정책을 도입했다. 제품은 2주간 실제 수면 환경에서 사용한 뒤에도 조건 없이 전액 환불이 가능해 효과에 대한 부담 없이 선택할 수 있도록 했다. 직접 체감한 후 판단할 수 있다는 점에서 수면 디바이스 구매에 대한 진입 장벽을 낮췄다는 평가다.





