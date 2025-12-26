김수영 광주 서구의원, 지방자치평가 의정정책 대상

예·결산 심사·행정사무감사 등 인정 받아
김수영 광주 서구의원은 최근 여의도정책연구원에서 '2025 지방자치평가연계 의정 정책 기초부문 대상'을 받았다고 26일 밝혔다.
김광탁 원장은 "이번 의정정책대상 선정자들이 공약 이행률, 본회의 출석률, 입법 및 질의 활동, 민원 대응 등 객관적인 활동량과 성과 지표에서 높은 평가를 받았다"며 무엇보다 중요한 선정 이유는 '얼마나 자주, 얼마나 깊이 시민과 만나 문제를 해결하려 했는지'라는 과정과 '정치심리적 역량'이 함께 검증된 데 있었다"고 전했다.
김 의원은 '광주광역시 서구 행사 예산 공개에 관한 조례'를 제정하는 한편, 예·결산 심사, 행정사무감사 등 우수한 평가를 받아 광주 자치구 의원 중 대상을 받았다.
김 의원은 "주민을 위해 노력한 결과가 이번 수상으로 나타나게 돼 기쁘다"며 "주민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 기초의원의 모범이 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.
한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정·정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시·구의원 중 유일하게 3관왕을 달성했다.
