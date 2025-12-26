김수영 광주 서구의원, 지방자치평가 의정정책 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예·결산 심사·행정사무감사 등 인정 받아

김수영 광주 서구의원은 최근 여의도정책연구원에서 '2025 지방자치평가연계 의정 정책 기초부문 대상'을 받았다고 26일 밝혔다.

광주 서구의회 김수영 의원. 김수영 의원 제공

김광탁 원장은 "이번 의정정책대상 선정자들이 공약 이행률, 본회의 출석률, 입법 및 질의 활동, 민원 대응 등 객관적인 활동량과 성과 지표에서 높은 평가를 받았다"며 무엇보다 중요한 선정 이유는 '얼마나 자주, 얼마나 깊이 시민과 만나 문제를 해결하려 했는지'라는 과정과 '정치심리적 역량'이 함께 검증된 데 있었다"고 전했다.

김 의원은 '광주광역시 서구 행사 예산 공개에 관한 조례'를 제정하는 한편, 예·결산 심사, 행정사무감사 등 우수한 평가를 받아 광주 자치구 의원 중 대상을 받았다.

김 의원은 "주민을 위해 노력한 결과가 이번 수상으로 나타나게 돼 기쁘다"며 "주민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 기초의원의 모범이 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.





한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정·정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시·구의원 중 유일하게 3관왕을 달성했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

