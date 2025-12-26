AI·바이오·모빌리티·해양에너지… BISTEP, 부산 미래 과학기술 로드맵 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

핵심 이슈 35건 발굴

부산의 미래 과학기술 분야 핵심 이슈와 정책 방향을 담은 종합 보고서가 공개됐다.

부산시 R&D 기반 지역 과학기술정책 전담기관인 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 부산의 미래 신성장동력 확보를 위한 주요 과학기술 이슈와 성과를 정리한 '부산 과학기술 이슈발굴 인사이트그룹 보고서'를 발간했다고 26일 전했다.

BISTEP은 부산 주력 산업의 고도화와 신산업 육성을 통한 지속가능한 성장 방안을 모색하기 위해 지난 3월부터 인사이트 그룹을 운영해 왔다. 인사이트 그룹은 ▲AI·디지털 ▲바이오·헬스 ▲제조·모빌리티 ▲해양·에너지 등 4개 분과로 구성, 분야별 전문가 21명이 참여했다. 이들은 지난 11월 말 열린 성과공유회를 통해 총 35개의 핵심 정책 어젠다를 도출했다.

이번 보고서는 성과공유회에서 제시된 정책 어젠다에 지역 산업 현장의 목소리와 전문가들의 심층 분석을 결합해 중장기 과학기술 전략으로 구체화한 결과물이다. 주요 내용으로는 ▲제조업의 인공지능 전환(AX) ▲중입자 가속기 기반 의료 클러스터 구축 ▲부산 중소·중견 제조업 공정 고도화를 위한 AI 기반 로봇 자동화 실증 지원 ▲스마트 항만·물류 시스템 고도화 ▲양자 바이오 및 소형모듈원전(SMR) 육성 등이 포함됐다.

BISTEP은 보고서를 통해 부산이 기존 산업 경쟁력을 강화하는 동시에 첨단 과학기술을 기반으로 새로운 성장 축을 확보할 수 있는 구체적인 정책 청사진을 제시했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.





김영부 BISTEP 원장은 "과학기술은 부산이 미래 신성장동력을 확보하기 위한 핵심 기반"이라며 "이번 보고서에서 도출된 35개의 정책 이슈가 향후 부산의 과학기술 정책 수립과 산업·기술 전략을 구체화하는 데 활용돼 지역 혁신 생태계 조성의 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

'부산 과학기술 이슈발굴 인사이트그룹 보고서' 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

