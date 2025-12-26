광명시, 국토부 '건축행정평가'서 일반부문 우수 지자체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 광명시는 국토교통부가 주관한 '2025년 건축행정평가'에서 일반부문 우수 지방자치단체로 선정돼 국토부 장관상을 받았다고 26일 밝혔다.

AD

국토부가 1999년부터 매년 전국 지자체를 대상으로 실시하는 이 평가는 건축허가·신고 과정의 합리성, 민원 처리의 편의성, 건축물 안전관리 수준 등 통상적인 건축행정 전반을 평가하는 '일반부문', 정부 정책 방향에 따라 매년 주제를 달리해 우수사례를 선정하는 '특별부문'으로 나눠 이뤄진다.

광명시는 ▲건축심의 기준의 명확성과 일관성 ▲건축 인허가 처리기간 단축을 통한 행정 신뢰도 제고 ▲건축물 관리 조례 제·개정 등 제도 기반 정비 ▲건축물 정기점검 이행률 향상과 안전관리 체계 구축 등에서 높은 평가를 받으며 일반부문에서 경기도 내 31개 시·군 중 1위를 차지했다.

시는 특히 녹색건축물 확산을 위한 공무원 대상 교육을 지속해서 추진하고, 건물 부문 탄소 배출량 데이터 정립과 관리 플랫폼을 구축하는 등 건축행정을 환경·기후 정책과 연계하려는 선제적 노력을 기울였다.





AD

박승원 광명시장은 "이번 수상은 건축행정을 단순한 절차가 아닌 시민의 안전과 삶의 질을 지키는 핵심 공공서비스로 인식하고 꾸준히 개선해 온 결과"라며 "앞으로도 변화하는 건축환경과 시민 기대에 부응하는 건축행정을 추진해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>