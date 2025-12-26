롯데손보, '탐나오'와 제휴…"'제주갈 땐 보험' 무료가입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식중독·항공 결항·배상 책임 등 제주여행 맞춤 보장

롯데손해보험은 제주 여행 공공플랫폼 '탐나오'와 제휴를 맺고, 탐나오로 제주 숙박 또는 렌터카를 예약한 고객에게 '제주갈 땐 보험' 무료 가입 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다.

탐나오는 제주도가 지원하고 제주관광협회가 운영하는 제주 여행 대표 플랫폼으로, 제주 항공권부터 렌터카 및 숙박 예약은 물론 제주 맛집과 관광지 정보까지 제공하는 오픈마켓 서비스다.

탐나오 서비스 오픈 10주년을 맞아 제주 지역 관광사업체와 고객에게 감사의 뜻을 전하기 위해 제휴를 맺었다.

탐나오에서 제주 여행 상품을 예약하는 고객은 롯데손해보험의 '제주갈 땐 보험'에 무료 가입할 수 있다.

롯데손보는 제주도를 방문하는 고객들이 예상치 못한 사고나 불편을 겪는 경우를 대비해, 지난 8월 생활밀착형 보험 플랫폼 '앨리스'를 통해 제주갈 땐 보험을 선보였다.

보장 내용도 제주 여행 중 발생할 수 있는 다양한 위험 상황을 폭넓게 고려해 설계했다. 상해 진단·수술·치료비, 여름철 식중독 입원 시 10만원 정액 보장하고, 호텔 투숙 중 발생한 배상책임 사고는 최대 500만원까지 보장한다.

기상 악화 등으로 항공편 결항 시 발생하는 추가 체류 비용을 최대 10만원까지 지원하는 제주 출발 항공기 결항 추가비용 보장을 통해 여행객의 부담을 줄였다.





롯데손보 관계자는 "제주갈 땐 보험은 업계 최초 제주 여행 맞춤형 보험으로, 여행 위험 요소를 분석해 설계한 생활 밀착형 상품"이라며 "안전하고 합리적인 제주 여행을 원하는 고객에게 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

