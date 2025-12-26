끝을 찾지 못하는 '김병기 논란'…대국민사과 사과 검토·거취는 유동적

박수현 "금명간 입장 밝힐 것"

당내외 "자숙·사퇴" 목소리 높아

野, 원내대표 등 사퇴 목소리 나와

항공권 접대, 병원 의전 등 각종 의혹 제기를 받는 김병기 더불어민주당 원내대표가 대국민 사과 등을 검토하는 것으로 알려졌다. 김 원내대표는 정청래 민주당 대표와 소통하며 대응책을 모색한 것으로 알려졌다.

박수현 민주당 수석대변인은 26일 MBC 라디오 인터뷰에서 "어제가 성탄절인데 정 대표와 김 원내대표가 소통을 많이 했다"며 "빠른 시일 내에 김 원내대표가 직접 본인의 여러 가지 입장을 밝히게 될 것"이라고 설명했다.

입장 표명이 원내대표 사퇴 등 거취 표명으로 이어질지는 확실하지 않다. 박 수석대변인은 예상을 전제로 "국민께 진심으로 사과드리지 않겠냐"며 "거취 표명으로 갈지는 모르겠다. 금명간 어떤 상황이 발생할지, 민심의 흐름이 어떻게 갈 것인지 살펴보며 입장 발표와 수위가 정해질 것"이라고 말했다.

원내지도부인 박상혁 원내소통수석부대표는 SBS 라디오 인터뷰에서 "논란 자체를 만드는 부분에 대해서는 굉장히 송구스럽다"면서 "필요한 부분에 대해서는 본인(김 원내대표)가 더 얘기하지 않겠냐"고 말했다.

김 원내대표는 최근 언론보도를 통해 대한항공 호텔 숙박권 수령이나 공항 편의 제공 의혹, 병원 예약 관련 특혜 요구 의혹 등이 제기됐다. 이와 관련해 전날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 보도의 출처를 전직 보좌진으로 지목하며 "신뢰 속에서 오갔던 말과 부탁, 도움은 이제 갑질이라는 이름으로 둔갑했다"며 "이들은 저와의 대화를 몰래 녹음한 뒤 사실과 왜곡, 허위를 교묘히 섞어 무차별적으로 공개하고 있다"고 주장했다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 '가족 항공사 의전 의혹'에 대한 입장을 말하고 있다. 2025.12.24 김현민 기자

AD

해명에도 불구하고 당내 분위기는 싸늘한 상황이다. 박지원 민주당 의원은 전날 BBS 라디오 인터뷰에서 "부적절한 행동을 한 것에 대해서는 이미 사과를 했지만, 더 자숙해야 된다고 생각한다"며 "(보좌진과의 갈등을) 탓하기 전에 본인이 어떤 처신을 했는지 반성의 계기를 국회의원 전체가 갖도록 했으면 좋겠다는 생각"이라고 지적했다.





AD

야당 등은 김 원내대표의 처신에 대해 문제를 제기했다. 천하람 개혁신당 원내대표는 BBS 라디오 인터뷰에서 "보좌진 단톡방을 공개하며 메신저를 공격하는 것을 보면서 도를 넘었다고 생각한다"며 "김 원내대표 가족 베트남 여행 관련 특혜 의혹과 관련해 왜 보좌진이 의원 가족 티켓을 갖고 있냐"고 지적했다. 김용태 국민의힘 의원은 SBS 라디오 인터뷰에서 "많은 의원들이 김 원내대표가 원내대표 사퇴할 것으로 생각을 한다"며 "국회의원직 사퇴도 고려해야 할 시점 아닌가 생각한다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>