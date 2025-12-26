국민은행, 개인형 IRP 추가 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB국민은행이 연말정산 시즌을 맞아 오는 31일까지 개인형 IRP 고객을 대상으로 추가 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 지난 24일까지 진행한 '올해 절세, KB국민은행 IRP로 마무리 하세요!' 이벤트를 연말까지 동일한 혜택으로 운영하는 것이다.

이벤트 대상은 개인형 IRP 신규 가입(타기관 연금 계좌 이전 포함) 및 추가 입금한 고객을 대상으로 진행되며, 납입 금액에 따라 다양한 경품을 제공한다.

개인형IRP 신규 가입 고객의 경우 비대면 신규 가입, 30만원 이상 납입, 디폴트옵션 등록, 이벤트 응모 조건 모두 충족 시, 납입 금액에 따라 최대 스타벅스 E카드 2만원권 또는 신세계상품권 2만원이 제공된다.

또한, 개인형 IRP 추가 입금 등의 경우 100만원 이상 입금, 디폴트옵션 등록, 이벤트 응모 조건 충족 시 스타벅스 아메리카노 톨(TALL) 1매와 탕종 파마산 치즈 베이글 세트가 증정된다. 1000만원 이상 입금, 디폴트옵션 등록, 이벤트 응모 조건 충족 시 스타벅스 아메리카노 톨(TALL) 2매와 부드러운 생크림 카스텔라가 증정된다.

이벤트 관련 세부 내용은 국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.





KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트는 긍정적인 반응에 힘입어 더 많은 고객이 연말정산에서 세액공제 혜택을 누릴 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 고객의 안정적인 노후자산 형성을 돕는 다양한 퇴직연금 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

