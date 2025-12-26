삼표그룹, 4분기 임원안전세션 개최…내년 목표 '안전성숙도 3.0'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협력업체 산업재해 제로 등 목표

삼표그룹이 2025년 4분기 임원안전세션에서 체계적인 안전관리 기반을 위한 전략을 확정했다고 26일 밝혔다.

AD

임원안전세션은 지난 16일 서울 중구 바비엥2 교육센터에서 개최됐다. 삼표그룹은 내년도 안전 슬로건을 "같이 하는 안전, 가치 있는 동행"으로 선포했다. 이는 단순히 사고를 예방하는 차원을 넘어 협력업체와 함께 안전 역량을 강화하고 이를 통해 기업의 사회적 가치를 실현하겠다는 의지를 담고 있다.

이어진 회의에서는 올해 안전 활동에 대한 리뷰가 진행됐다. 삼표그룹은 올 한해 근로손실재해(LTI)가 감소하는 등 구체적인 성과를 거뒀다고 평가했다. 다만 진정한 안전 경영을 위해서는 협력사의 안전 수준 향상이 필수적이라고 판단했다.

이에 삼표그룹은 내년 핵심 목표로 ▲안전 성숙도 3.0(독립적 단계) 진입 ▲협력업체 상생 기반의 산업재해 제로(Zero) 달성을 제시했다. 안전 성숙도 3.0은 시스템에 의한 관리를 넘어 구성원 스스로가 안전을 실천하는 '독립적 안전 문화'가 정착된 단계를 의미한다.

이를 위해 삼표그룹은 협력사와의 동반 성장을 최우선 추진 전략으로 삼았다. 경영진이 직접 참여하는 합동 점검과 체계적인 지원 프로그램을 통해 협력사의 안전 역량을 본사 수준으로 끌어올린다는 계획이다.





AD

삼표그룹 관계자는 "내년은 삼표가 시스템의 표준화를 넘어 사람 중심의 안전 문화가 뿌리내리는 중요한 해가 될 것"이라며 "임직원 모두가 리더십을 발휘해 '같이 하는 안전'을 실현하고, 협력사와 함께 무재해 사업장을 만들어 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>