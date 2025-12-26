네이버, 신규 오픈 커뮤니티 '라운지' 내달 첫선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공식 서포터즈 '라운지 메이트' 모집

오픈톡 연계해 주제별 실시간 소통

네이버(NAVER)는 다양한 주제에 대해 빠르게 소통하며 최신 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 신규 오픈 커뮤니티 서비스 '라운지'를 내달 28일 선보일 예정이라고 26일 밝혔다.

라운지는 네이버가 20년 이상 지식iN, 블로그, 카페 등 다양한 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스를 운영하며 쌓아온 노하우가 집약된 오픈 커뮤니티 서비스다.

별도 가입 없이도 이용자가 엔터, 스포츠, 유머, 일상 등 여러 주제에 대해 다른 이용자들과 가볍고, 편하게 소통할 수 있다. 주제별 게시판마다 오픈톡이 자동으로 연계돼 이용자들은 게시글, 댓글, 톡 등 다양한 방식으로 소통에 참여할 수 있다.

이용자는 검색을 통해 관심있는 주제의 정보를 탐색하다가, 자연스럽게 라운지에 접속해 관련 이슈에 대해 의견을 남기고 다른 이용자들과 이야기를 나눌 수 있다.

네이버는 라운지를 통해 오픈톡, 통합검색, 홈피드·주제피드, 지식iN 등 다양한 서비스와의 연계를 한층 강화해 나갈 계획이다.

네이버는 서비스 출시를 앞두고 라운지에서 6개월간 활동하게 될 공식 서포터즈인 '라운지 메이트'를 총 500명 선발한다. 내달 4일까지 라운지 공식 블로그에서 누구나 지원할 수 있다.





네이버 이일구 콘텐츠서비스 부문장은 "라운지는 이용자들의 다채로운 이야기와 주제별 트렌드가 모이는 공간으로 검색, 홈피드, 오픈톡 등 네이버의 다른 서비스들과 시너지를 강화해 나가겠다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

