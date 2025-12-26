광양경자청, 주한중국상공회의소 회원사 대상 투자간담회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광양만권 중화권기업 투자사례 소개

투자의향기업 밀착상담 진행

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)은 지난 24일 서울 엠배서더 풀만호텔에서 주한중국상공회의소 회원사 120여 명이 참석한 가운데 광양만권의 투자환경과 투자사례를 소개하고 투자의향기업 밀착 상담을 진행했다고 26일 밝혔다.

주한중국상공회의소는 225개 회원사로 구성된 경제단체로, 화웨이·BYD·중국은행 등 글로벌 기업이 참여하고 있다. 2021년에 전남분회를 설립했으며, 이번 행사에 킹톱스, 에이치에이엠 등 전남분회 7개 회원사가 함께 참여했다.

광양경자청은 지난 24일 서울 엠배서더 풀만호텔에서 주한중국상공회의소 회원사 120여 명이 참석한 가운데 광양만권의 투자환경과 투자사례를 소개하고 투자의향기업 밀착상담을 진행했다. 광양경자청 제공

AD

이날 투자간담회는 주한중국상공회의소 2025년 연말 총회와 연계해 총회 개최 전 특별 행사로 진행되었으며, 광양만권 홍보영상 방영, 투자사례와 산업단지 소개, 질의응답 및 밀착 상담 순으로 진행됐다.

쉬즈창 집행회장은 "광양만권은 항만과 산업단지가 집적된 한국의 대표 산업거점으로, 회원사들이 광양만권을 이해하는 계기와 이 지역에서 더 많은 사업 기회를 마련되길 바란다"고 말했다.





AD

광양경자청 관계자는 "광양만권은 한국 내 중국 투자가 가장 활발한 지역"이라며 "오늘 광양만권에 투자한 중화권 기업들의 성공사례와 전남분회 회원사들이 직접 참석하여 생생한 투자 경험을 소개하였고, 이를 통해 실질적이고 가시적인 투자성과로 이루어지길 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>