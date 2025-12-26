'공무원 사칭' 사기꾼 잡는다…서울시, 전담 신고센터 운영

명함·공문 위조해 '대리구매' 등 압박

신고센터, 사칭·실제계약 여부 검증

사기 유형별 대응 방안도 안내

계좌 지급정지 등 후속조치도 지원

위조 명함 등을 활용한 공무원 사칭 사기가 들끓자 서울시가 전담 신고센터를 운영하기 시작했다.

서울시는 최근 중·소상공인 대상 공무원 사칭 사기 피해가 끊이지 않아 서울시공정거래종합센터 내 '공무원 사칭 사기 피해 신고센터'를 설치하고 적극 대응에 나선다고 26일 밝혔다. 시는 신고센터 운영을 통해 공무원 사칭 여부와 실제 계약 여부를 신속히 검증하고, 사기 유형별 대응 방안을 안내할 계획이다. 피해가 확인되면 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단과 협력해 계좌 지급정지, 수사 의뢰 등 후속 조치를 지원할 예정이다.

서울시 공무원 사칭범이 사용한 위조 명함. 서울시 제공

최근 확인된 사칭 수법은 실제 서울시에서 사용하는 것과 유사한 명함이나 공문서를 위조하는 것이다. 이를 통해 실제 발주를 넣는 것처럼 위장한 뒤 '대리 납품', '긴급 구매'를 명목으로 선입금을 유도하는 방식이다. 위조 명함을 제시해 서울시 모 본부 직원이라고 사칭하고 식당에 단체예약을 문의한 뒤 고가의 와인 대리구매를 요구하며 입금을 유도한 사례 등이 있다. 일부 사례에서는 수일에 걸쳐 접근하며 실제 행정 절차를 따르는 것처럼 연출하거나, 감사 시점이 임박했다는 등 압박성 사유를 대며 피해자에게 빠른 결정을 강요하기도 했다.

시는 중·소상공인이 현장에서 즉시 실천할 수 있는 예방 수칙을 제시하고 적극적인 행동을 당부하고 있다. 공무원 명의로 연락이 왔을 경우 명함 속 내선번호를 서울시 홈페이지를 통해 확인해야 한다. 공문서, 발신처가 의심스러운 경우 해당 부서나 서울시 공정거래종합상담센터로 직접 문의해 진위를 검증할 필요가 있다. 또 서울시를 포함한 공공기관은 민간에 선입금을 요청하거나 대리구매를 요구하지 않기 때문에 '선입금은 절대 하지 않는 것'이 중요하다.





김명선 공정경제과장은 "공무원 사칭 사기가 소상공인들의 실제 피해로 이어지고 있어 신속한 사실 확인 등 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "서울시 공무원은 어떠한 경우에도 물품 대리구매나 선입금을 요구하지 않는 만큼, 조금이라도 수상하다고 느껴질 경우 상대방의 요구에 응하지 말고 서울시 신고센터로 문의해 달라"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

