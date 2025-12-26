경기도, 친환경농산물 249건 안전성 검사 '모두 적합'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도보건환경연구원은 올해 1월부터 11월까지 도내 62개 유통매장에서 판매되는 친환경 농산물에 대한 안전성 조사 결과 검사 대상 249건 모두 '적합' 판정을 받았다고 26일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 25개 시군 대형마트와 백화점, 식자재 마트, 중소형 마트, 온라인 쇼핑몰 등 총 62개 유통매장에서 시료를 수거해 정밀 분석을 진행했다.

검사 대상은 유기농 농산물 63건과 무농약 농산물 186건 등 총 249건이다. 품목별로는 채소류 135건, 버섯류 60건, 곡류 21건, 과일류 15건, 서류 15건, 견과종실류 3건 등이다.

잔류농약에 대한 분석 결과 모든 품목에서 잔류농약이 검출되지 않았다.

친환경 농산물은 화학합성 농약과 비료 사용을 줄이거나 사용하지 않고 생산·관리되는 농산물이다. 유기농 농산물은 합성농약과 화학비료를 사용하지 않고 재배하며, 무농약 농산물은 농약을 사용하지 않고 화학비료 사용량을 기준 범위 내로 제한해 생산한다.





도영숙 도 보건환경연구원 농수산물검사부장은 "이번 조사를 통해 도내 유통 친환경 농산물의 관리 수준과 안전성을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 농산물 안심지킴이 검사를 지속적으로 실시해 친환경 인증 농산물에 대한 도민 신뢰를 높이고 유통 단계 안전관리를 강화해 나가겠다"고 말했다.





