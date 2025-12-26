[백종민의 딥테크]리더는 태어나는가, 만들어지는가

IBM 컴퓨터 대전환 이끈 왓슨 주니어의 교훈

가족·기업 떠나 군에서 전환점

이재용 회장도 존경하는 인물

이지호 소위, 삼성 울타리 밖서 자기증명·리더십 키울 기회



AD

얼마 전 미국 출장 중에 평소 꼭 다녀오고 싶었던 곳을 방문했다. 미국 실리콘밸리에 위치한 컴퓨터 역사박물관(Computer History Museum)이다. 그곳에서 고대부터 인류가 계산을 위해 사용한 도구들이 어떻게 컴퓨터와 인공지능(AI)으로 변화해 왔는지 확인할 수 있었다. 세계 최초의 컴퓨터 '에니악', 스티브 잡스의 유산인 '애플1' 컴퓨터 기판 등 사진으로만 보아왔던 컴퓨터의 '시조새'들을 보았다. 전시물 중에는 수많은 기계식 '천공카드 기계'들도 당당히 서 있었다. 구멍을 뚫어 정보를 기록한 카드를 인식하는 기계에는 'IBM'이라는 마크가 붙어 있었다.

1930년대에 만들어진 IBM 천공카드 기계들은 대공황 극복을 위해 도입된 사회복지 프로그램에 중요한 역할을 했다. 미국 노동자들의 임금을 기록하는 데 결정적인 역할을 했다. IBM의 초기 황금기를 이끌었던 이 유물들은 창업주 토머스 왓슨 시니어를 상징한다.

이어 IBM 시스템/360 메인프레임 컴퓨터도 만날 수 있었다. IBM을 컴퓨터 회사로 완전히 바꿔놓은 이 컴퓨터는 아들 토머스 왓슨 주니어의 '작품'이다. 이 메인프레임이 있었기에 미국은 소련과의 경쟁에서 이기고 인간을 최초로 달에 보낼 수 있었다.

IBM을 컴퓨터 기업으로 이끈 토머스 왓슨 주니어의 자서전 표지. 이재용 삼성 회장은 왓슨 주니어의 경영 철학을 탐독한 것으로 알려지고 있다.

왓슨 주니어는 자서전 'Father, Son & Co.'에서 아버지가 일군 천공카드의 제국을 무너뜨리고 불확실한 '컴퓨터'의 바다로 뛰어드는 과정은 효심과 야망, 과거와 미래가 충돌하는 처절한 전쟁이었다고 고백했다. 그런 처절함이 있었기에 기술과 인류의 발전에도 공헌할 수 있었을 것이다. 토머스 왓슨이라는 이름이 지금도 사라지지 않고 미국 최고의 민간 연구소 이름으로 남아 있는 이유가 아닐까.

미국에서 돌아온 직후 창원 해군 사관학교로 향했다. 그곳에서 삼성가(家)의 4세 이지호씨가 해군 학사장교(OCS) 훈련을 마치고 소위로 임관하는 것을 지켜봤다. 3개월 전 입소 당시와는 달리 당당한 모습이었다. 동기들과 함께 힘든 훈련을 이겨낸 자신감이 느껴졌다. 기자도 같은 길을 겪어 봤기에 이 소위가 어떤 훈련을 거쳤을지 알고 있다. 인정받는 리더가 됐다는 성취감은 미래를 위한 자양분이다.

이 소위가 거친 파도를 이겨내야 하고 육상에 비해 엄격한 규율이 적용되는 해군의 길을 택한 것은 '노블레스 오블리주'라는 것만으로는 설명하기 부족하다. 오히려 새로움 배움의 기회라는 것을 왓슨 주니어의 예에서 알 수 있다.

11월28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위와 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

왓슨 주니어는 평소의 꿈을 따라 군에 파일럿으로 입대했다. 미국 역사상 가장 성공한 자본가라고 불리는 왓슨 주니어는 제대 후 아버지의 회사를 거부하고 민간항공기 조종사가 되려고 했다. 이 결정을 막은 것은 그가 가장 존경하던 군 상사였다. 상사는 왓슨 주니어가 군에서 터득한 지식을 가지고 기업에 복귀하라고 조언했다. 군에서의 경험이 그의 인생을 바꿔 놓았다는 의미다. 왓슨 주니어의 군 경험과 상사의 조언이 아니었다면, 지금 우리는 현대식 컴퓨터를 만나지 못했을지도 모른다.

이지호 소위도 가문의 울타리를 벗어나 대한민국의 장교로서 자신의 역량을 증명하고, 장차 삼성 가문의 장자의 책임을 다할 수 있는 역량을 다질 수 있는 기반을 닦을 기회를 얻었다. 이재용 삼성 회장이 기자에게 "(아들이) 많이 배웠을 것"이라고 말한 것은 왓슨 주니어처럼, 아들이 스스로를 파괴하고 새로운 미래를 건축하기를 바라고 있음을 시사한 것이리라.





AD

전진은 멈출 수 없다. 왓슨 주니어는 "리더는 만들어지는 것이지 태어나는 것이 아니다"고 했다. 이 소위의 앞에도 더 큰 도전이 기다리고 있다. 항해는 이제 시작일 뿐이다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>