"크리스마스 기적!"… 미국서 2.6조원 복권 당첨자 탄생

아칸소주에서 판매된 복권으로 1등 당첨
46회 연속 무당첨 끝에 역대 두 번째 규모 잭팟
미국에서 크리스마스 전야에 거액의 복권 당첨자가 나오면서 현지에서 큰 화제를 모으고 있다. 수개월간 이어진 무당첨 행진 끝에 2조 원이 넘는 파워볼 잭팟의 주인이 마침내 결정됐다.
24일(현지시간) 외신 보도에 따르면 이날 진행된 미국 파워볼 복권 추첨에서 1등 당첨자가 나왔다. 이번 회차의 1등 상금은 18억달러로, 한화로 약 2조6000억원에 달한다. 당첨 복권은 아칸소주에서 판매된 것으로 확인됐다.
이번 잭팟은 지난 9월 초 이후 무려 46회 연속으로 1등 당첨자가 나오지 않으면서 상금이 계속 이월된 끝에 형성됐다. 그 결과 당첨금 규모는 파워볼 역사상 두 번째로 큰 수준까지 불어났다. 역대 최고 기록은 2022년 캘리포니아주에서 나온 20억4000만 달러로, 미국 복권 사상 최대 금액이다.
파워볼은 미국 전역에서 가장 인기 있는 복권 가운데 하나다. 복권 가격은 한 장당 2달러이며, 45개 주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 구매할 수 있다. 추첨은 매주 월요일과 수요일, 토요일 세 차례 진행된다.
1등에 당첨되기 위해서는 1부터 69까지의 숫자 가운데 다섯 개의 흰색 공 번호와 1부터 26까지 중 하나의 빨간색 파워볼 번호를 모두 맞혀야 한다. 이 모든 조건을 충족할 확률은 약 2억9220만 분의 1로, 사실상 '기적에 가까운 행운'으로 여겨진다.
이번 당첨자는 상금을 수령하는 방식도 선택할 수 있다. 29년에 걸쳐 연금 형태로 나눠 받을 경우 전체 금액인 18억 달러를 받게 되며, 일시금을 택하면 세전 기준 약 8억3490만 달러를 한 번에 받을 수 있다. 실제로 대부분의 당첨자는 분할 지급 대신 일시 수령을 선택해 왔다.
수개월 동안 이어진 무당첨으로 미국 전역의 관심을 끌었던 파워볼 잭팟은 크리스마스 전야에 새 주인을 찾으며 막을 내렸다. 초대형 당첨 소식에 현지에서는 "최고의 성탄절 선물"이라는 반응과 함께 다시 한번 파워볼 열풍이 확산되고 있다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
